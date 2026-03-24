再獲國際體育建築肯定 啟德園獲選亞洲最佳球場、全球排第8

「2025年度最佳球場」評選，香港啟德體育園在28座入圍場館中排名第8、亞洲場館中排名第1，再獲國際性肯定。(中通社)

繼早先獲「時代雜誌」選為「全球最佳勝地」後，香港 啟德體育園再獲國際體育建築界肯定。在歐洲權威體育場館數據平台StadiumDB舉辦的「2025年度最佳球場」評選中，啟德主場館於28座入圍場館中排名全球第8、亞洲第1，成為本屆評選中表現最突出的亞洲體育場館之一。

綜合大公報、文匯報報導，StadiumDB舉辦的「年度最佳球場」評選至今已舉行16屆，是全球規模最大、歷史最悠久的體育場館公眾投票活動之一。今次共有28座場館入圍，最終透過全球球迷投票選出心目中的前五名，主辦方共收到7451張有效選票。

報導指出，本次評選共有12座來自中國的場館入圍，啟德主場館以5970分排名第8，居亞洲之首。過去一年，啟德主場館先後舉辦香港國際七人欖球賽、港足亞洲盃外圍賽及「香港足球盛會2025」等大型活動，多場賽事全場爆滿，帶動香港體育與盛事經濟發展，也提升場館在國際舞台的曝光度。

中國香港欖球總會行政總裁華哲思表示，啟德主場館的可伸縮天幕、完善音響系統及高質素草坪，為大型國際賽事提供理想條件，能夠同時結合體育競技與現場娛樂表演，是香港國際七人欖球賽的理想主場。

他指出，場館設計兼顧觀眾體驗與賽事需求，對球員及球迷均具吸引力，未來有望承辦更多世界級體育盛事。

除啟德主場館外，西安國際足球中心與廣州大灣區文化體育中心分列第11及第12位，深圳市體育中心體育場、昆山足球場、贛州全民健身中心體育場及孝感奧體中心體育場等亦成功入圍，反映中國體育場館建設整體水平持續提升。

本屆評選冠亞軍均由摩洛哥場館包辦。隨着啟德體育園在國際評選中取得佳績，外界普遍預期香港可藉世界級場館優勢，進一步鞏固國際體育盛事之都的地位。