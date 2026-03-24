留學香港 直資校首組團赴泰馬招生 以中學為主建新模式

香港積極推動「留學香港」品牌，加強向海外招攬生源；圖為2026亞太國際教育協會年會暨展覽開幕典禮曾於2月24日舉行，港府教育局局長於典禮後參觀「留學香港」展館並與嘉賓合照。(中通社)

為打造國際教育樞紐目標，香港 積極推動「留學香港」品牌，加強向海外招攬生源。香港直接資助學校議會23日宣布，本周將首次組團前往泰國曼谷及馬來西亞吉隆坡推廣香港直資學校辦學特色，透過面對面交流吸引東南亞 學生來港升學。據估算，非本地學生在港就讀直資學校連同學費、宿舍及生活費，每年平均開支約32萬至35萬元(港幣，下同，約4.1至4.5萬美元)。

文匯報報導，港府近年推行「直資擴容」計畫，容許直資學校在不影響本地學生入學機會下，額外增加學額錄取自費非本地生。教育局2月公布名單，共有48所學校獲批擴大招生規模，進一步強化香港作為國際教育中心的吸引力。

直資議會副主席、英華書院校長陳狄安表示，過去香港中小學較少主動到海外宣傳，許多家長對香港教育制度了解有限，因此議會決定以組團形式外訪，於3月27日至30日展開「香港留學：東南亞教育之旅」，由7所直資學校約十多名校長參與，向當地介紹香港課程特色、英語與雙語學習環境、升學銜接優勢及多元發展機會。以中學為主，每站預計吸引至少100名有興趣人士出席。

報導指出，住宿安排是海外學生赴港升學的重要考量。現時48所參與計畫的直資學校中，有8所有宿舍，住宿費每月數千至約8000元不等；若入住坊間宿舍，每年費用約15萬至16萬元。綜合學費、住宿及生活開支，每名學生每年總支出約32萬至35萬元。

為提升住宿質素與監管水平，直資議會計畫成立宿舍事務委員會，與承辦商合作提供由校方監管的學生宿舍。陳狄安指出，中小學生多為未成年人，宿舍管理不僅涉及住宿環境，還包括監護安排、舍監與宿生比例、膳食、課後學習支援、情緒輔導及周末活動等，確保學生生活與成長需要得到保障。

對於社會關注是否應設立宿舍發牌制度，陳狄安表示，如政府未來推出相關機制，議會持開放及歡迎態度。

據報導，隨著直資擴容及海外推廣同步推進，香港基礎教育正逐步走向國際化，期望吸引更多東南亞家庭來港升學，進一步鞏固國際教育樞紐地位。