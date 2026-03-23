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內地醫赴港執業擬放寬門檻 年薪百萬對畢業生是大利好

香港新聞組╱香港23日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

港府擬修訂《醫生註冊條例》放寬「特別註冊」途徑，不再區分香港永久居民及非香港永久居民，並容許未完成專科培訓的非本地醫生來港執業，以紓緩醫療人手不足。內地媒體分析指出，新政策對醫學畢業生屬重大利好，年薪過百萬港元具吸引力，但對資深專科醫生吸引力相對有限。

第一財經報導，香港公立醫院醫生起薪約每月7萬元(港幣，下同，約8967美元)，年薪可逾百萬元，若晉升至顧問醫生，月薪可達20萬元，年收入近300萬元，薪酬水平在區內具競爭力。

報導稱，新制度下，內地僅有復旦大學、上海交通大學、中山大學、清華大學、浙江大學、首都醫科大學等9所高校的醫學畢業生可申請赴港，且須在指定機構服務5年並通過評核後，方可轉為註冊醫生。

多名內地醫生認為，制度放寬最大吸引力在於尚未完成專科培訓的醫生也有機會進入香港醫療體系，有助拓展職業發展空間。但亦有醫生指出，語言及臨床評核仍是主要門檻，除了英文能力外，粵語溝通亦是關鍵，過去不少申請者在臨床與語言環節受阻。

對於資深專科醫生而言，新制度吸引力較低。有醫生表示，即使具副高職稱，仍需在全科崗位服務5年才能轉為專科醫生，工作負擔較大；另有醫生指出，內地部分民營醫院薪酬已接近香港水平，轉往香港未必具明顯經濟優勢。

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