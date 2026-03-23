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大火唯一倖存樓宏志閣 55%屋主盼納入港府收購

香港新聞組╱香港23日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

港府早前提出收購大埔宏福苑7幢受災大廈（宏志閣唯一倖存大樓），並表示若宏志閣屋主達成過半共識，可商討將其納入收購方案。宏志閣居民近日自發蒐集意見，指已有約136戶、約55%屋主支持加入收購計畫，期望政府明確交代門檻與後續安排。房屋局回應稱，如有一半屋主願意納入重置方案，政府將由解說專隊跟進。

明報報導，參與統籌意見蒐集的屋主陳先生表示，重建方案公布後，居民自發聯絡各戶，目前已收集過半支持，但仍有分散在不同過渡屋的屋主未能接觸，相信支持比例會再上升。他指出，政府解說隊曾查詢是否願意出售業權及接受收購價，但未提供具體選項，居民對實際門檻與安排仍感不安。

據報導，不少居民認為重返宏志閣居住並不現實。陳先生表示，若清拆其他受災大廈並興建社區設施，過程可能長達數年，噪音、粉塵及重型機械進出均會影響安全與生活；加上火災後大維修工程停滯，外牆滲水、裂縫及公共設施老化問題仍待處理，重啟維修將帶來額外負擔。

另一名屋主王太指出，部分居民在火災中失去親友，重返原址居住恐加劇心理壓力，尤其對長者與兒童影響更大。她強調，居民並非只關注補償金額，而是希望有穩定安居選項，包括現金收購或樓換樓等安排，並促請政府清晰說明納入收購方案所需的民意比例。

房屋局表示，宏志閣仍可居住，政府須尊重私有產權，只有在屋主達成高度共識下才會介入；若最終需要遷回，亦可協助評估大廈設施與維修安排。

港府 宏福苑

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