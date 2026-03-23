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香港飛倫敦航班有人猝逝 330乘客伴屍13小時「還傳異味」

香港新聞組╱香港23日電
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英國航空爆出「伴屍飛行」事件。圖為多架英航客機在倫敦希斯羅機場停泊資料照。(路透資料照片)
英國航空爆出「伴屍飛行」事件。圖為多架英航客機在倫敦希斯羅機場停泊資料照。(路透資料照片)

英國航空一架由香港飛往倫敦的長途航班發生罕見事故，一名60多歲女乘客在起飛後不久猝逝，機長決定不折返，機組人員將遺體安置於機尾備餐區，逾330名乘客在長達13小時航程中與遺體同機飛行，引發外界對航班應變與人道處理的廣泛關注。

香港01引述英國太陽報報導，涉事航班為15日由香港國際機場飛往倫敦希斯羅機場的BA32航班，機型為空中巴士A350，載有超過330名乘客。客機起飛約一小時後，一名60多歲女乘客突然失去知覺，經機組人員確認後證實不治。同行家屬一度要求航班折返香港，但機長在評估飛行安全與航程條件後，將事件列為非緊急情況，決定按原定航線繼續飛往倫敦。

報導指出，機組人員曾討論將遺體安置於機艙洗手間並上鎖，但最終未獲採納，改以毛氈包裹遺體，放置於機尾備餐區地板位置。航程期間有乘客反映，航班降落前機尾位置曾傳出異味，令部分旅客感到不安。

報導稱，客機飛行約13.5小時後在倫敦安全降落，警方登機了解情況，所有乘客留在座位約45分鐘後才獲准離開，多名機組人員事後因受驚申請休假。

英國航空回應，機組人員依照標準程序並以尊重態度處理事件，對死者家屬致以深切慰問。公司強調，航班是否折返需綜合考慮燃油配置、飛行安全、目的地醫療支援與航程距離等多項因素，目前未接獲正式乘客投訴，並已向涉事員工提供心理支援。

航空業界指出，航班途中乘客離世雖不常見，但國際航空運輸協會（IATA）已有相關指引，一般會將遺體放入運屍袋或以毛氈覆蓋，並盡量安置於遠離乘客位置；若航班滿載，則可能留在原座位並安排附近乘客調位，以減少心理壓力與干擾。業界強調，機長最終決策以飛行安全為優先，同時須兼顧對死者的尊重與對乘客的影響。

分析認為，長途航班一旦發生醫療或死亡事故，是否折返涉及安全、成本與營運判斷，亦考驗航空公司的應變能力與溝通透明度。

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