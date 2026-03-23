中東緊張衝擊旅遊市場 港人清明長假棄歐美轉內地遊

清明節與復活節將至，不少香港市民選擇內地旅遊，高鐵一票難求。圖為香港西九龍高鐵站。(中通社資料照片)

中東局勢持續緊張，高油價帶動航空燃油附加費上揚，進而影響港人出遊選擇。適逢清明節與復活節形成五日長假，原規畫外遊歐美的市民紛紛轉向內地，高鐵因毋須支付燃油附加費，成為熱門替代方案，帶動北上客流急增，多條熱門路線出現「一票難求」情況。

綜合大公報、文匯報報導，復活節假期首日（4月3日）車票甫開售即被搶購一空。根據內地官方售票平台資料，由香港出發前往上海、長沙、成都、貴陽等地的車票多已售罄，僅餘候補；深圳、廣州等短途路線亦只剩零星座位。西九龍高鐵站連日出現排隊人潮，不少市民清晨到場輪候購票，有人排隊逾一小時，只為確保順利出行；亦有旅客因網上搶票失敗，改為現場購買較高票價的一等座。

旅遊促進會總幹事崔定邦形容，今年復活節內地團「極度火爆」，報名情況遠超預期，尤其車程五小時內的短線產品最受歡迎。廣東省內城市，以及長沙、桂林、武漢、昆明、成都等跨省目的地均顯著增長，其中賞櫻季帶動武漢線路迅速爆滿，長江三峽及貴州行程亦需求強勁。

旅行社數據顯示，內地高鐵團報名量較去年同期上升約兩成至四成，部分熱門路線更加開多達五成團數；相對之下，涉及中東或需經當地轉機的長線團則下跌約一至三成。業界分析，清明掃墓需求與復活節旅遊需求重疊，形成疊加效應，是推高運力緊張的主因之一。

為應對需求激增，旅行社普遍提前部署，透過與鐵路部門合作預留團體車票，並安排專人搶票，確保出團穩定。有業者表示，目前整體出票情況尚算順暢，但熱門時段及路線仍高度緊張，個別產品已接近滿團。

港鐵方面表示，已與內地相關單位建立協調機制，平衡不同售票渠道需求。乘客可透過12306網站及手機應用程式、西九龍站票務櫃位、自助售票機或指定旅行社購買車票，預售期一般為15天。

報導稱，在國際局勢不穩與航空成本上升的背景下，內地高鐵以票價穩定、班次密集及行程可控的優勢，成為今年清明復活節長假的主流出行方式。業界預計，短線高鐵旅遊熱度仍將持續，未來假期「提早規畫、提早購票」將成為港人出行常態。