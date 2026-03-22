國際潮流盛事ComplexCon在港開幕 逾150潮牌亮相

國際潮流文化盛事「ComplexCon香港 」由21日起一連兩天在亞洲國際博覽館舉行，吸引大批本地潮流人士和旅客提前排隊入場，當中有內地旅客專程赴港參與。現場有時尚、球鞋、服裝、藝術、音樂、創意、美食、擺件等多種元素，超過150個品牌參與。香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩21日在開幕禮上表示，此潮流盛事在「大型藝術及文化活動基金」支持下第三年進行，期望今屆ComplexCon能延續前兩屆的成功。

文匯報報導，羅淑佩指出，「ComplexCon香港」是貫穿3月至4月的本地八大盛事之一，今屆將呈現一系列流行文化節目，更由香港本地藝術家龍家昇（「Labubu之父」）擔任藝術總監，亦有國際巨星加盟，包括來自南韓的Jennie等，相信今年的活動不僅會在全球引起共鳴，同時亦展現本地特色。

今年的「ComplexCon香港」有多個必去體驗，包括潮流玩具、街頭服飾、動感體驗、美食及音樂等多元領域。重點體驗包括「玩具收藏家天堂」的ComplexCon GIFT SHOP、龍家昇「The Monsters」全方位沉浸式體驗、PUBG × THUG CLUB 等多個定義當代潮流的概念展館。「Complex Live！」演出綜合區亦送上 「Family Style Food Festival 」潮流美食薈萃，此外，行政會議召集人葉劉淑儀亦參與本次活動，在「ComplexCon香港」首度舉辦粉絲見面會並發放限量絕密造型小卡。

21日展會現場人頭湧湧，尤以南韓男團應援打卡牆頗具人氣，吸引眾多粉絲排隊拍照、塗鴉。來自廣州、專程為支持偶像而來的宋小姐表示，打卡牆不僅是粉絲間的情感連結，還與同期舉行的音樂節相綁定，「逛完集市就能去看演出，很方便」。

來自深圳的潮玩設計師李小姐透露，品牌與景德鎮合作，將傳統瓷器製成類「泡泡瑪特」的潮玩擺件、香爐，此次前來參觀主要為「學習借鑒」。

另據香港01報導，有深圳旅客專程為玩偶Labubu而來，花近7000元（港幣，下同，約893美元）購買布偶及其他周邊產品。潮流品牌Growthring & Supply負責人黃先生表示，截至目前最大一筆生意有1萬多元。他又指，今年人流很足夠，預期銷情與往年相近。