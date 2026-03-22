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港男穿裙揮刀草叢跳出喊「斬死你」 遭警擊中2槍命危

香港新聞組／香港22日電
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香港葵涌21日凌晨明報發生警員開槍案，一名穿裙持刀男子遭三名警員開五槍，擊中右胸及右大腿，昏迷送院。警方初步懷疑他精神有問題，仍待索取其病歷。

明報報導，疑精神有異的43歲男子21日持利器先後在荃灣港鐵站、葵涌昌榮路及青山公路葵涌段出現，警方在青山公路搜查時，男子被指手持刀及鋁條從草叢跳出，警員向他發射胡椒水劑，但男子續衝向警員並大叫「斬死你」。

據報導，3名警員合共向男子開5槍，最後兩槍來自同一警員，分別擊中男子右胸及右大腿。男子昏迷送院搶救，至21日晚情況危殆。警方表示開槍是艱難決定，當時別無選擇，亦已給予充足警告。

報導稱，中槍男子43歲姓鍾，持香港身分證，任職地盤工人，無案底，犯案動機待查。警方新界南總區刑事部高級警司姚永勤稱，涉案男子穿裙，案發事一度喃喃自語、前後踱步，亦曾向不同人揮刀，疑精神有問題，惟尚未取得男子病歷紀錄。

報導說，警方在場發現一個相信屬於事主的背囊，內有睡袋、被、衣物及身分證等，警方會調查男子有無固定居所，並嘗試聯絡其家人。

報導指，大批警員在青山公路調查蒐證，現場地下有一把殘舊、無手柄的鋸齒刀，以及一條鋁製的LED燈帶，相信為男子所持武器。至昨清晨，警員一字排開在馬路上搜索彈頭。

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