假買家劫香港交易公司1187萬美元金條 5人被捕

香港紅磡崇安街一間黃金交易公司，20日發生黃金盜竊案。一名男子相約職員交收黃金時，數人突闖入，聲稱黃金公司東主欠債，遂與買家將73條共重約73公斤、總值約9300萬港元（約1187萬美元）的金條，全數放入行李箱內離開現場，分乘兩部私家車逃去。

文匯報報導，案情嚴重，西九龍總區重案組總部接手調查，經情報分析及翻查大量閉路電視片段，迅速鎖定5名疑犯身分，當晚分別在中環及大埔，以涉嫌盜竊拘捕5人，並悉數起回金條。

被捕的4男1女年齡介乎31歲至58歲，均持有香港身分證，其中一名男子相信是主腦，其餘4人分別是其妻子、曾有生意往來者及案中買家。據了解，其中一名疑犯與涉案公司的負責人，曾是生意上的夥伴。

案發於20日下午約2時45分，紅磡崇安街一間註冊黃金交易公司，有一名男買家相約該公司一名女職員，在上址進行黃金交收。該公司有兩名員工負責保安方面工作，但案發時因應客人要求保障私隱，兩名職員遂暫時離開。

交收期間，有兩名男子和一名女子闖入單位，並向該名女職員聲稱其公司負責人欠下巨債，隨即夥同男買家將73條金條放入行李箱內離開，職員嘗試阻止但不成功。數人連同一名在單位外把風的男子，分別登乘兩部私家車離開現場。公司職員隨即通知東主及報警。

西九龍總區刑事總部迅速鎖定5名疑犯身分，當晚將他們拘捕。至於警方前日下午在北大嶼山公路收費亭附近截查一部懷疑涉案私家車，經初步調查後，已證實與案件無關。

警方提醒市民，當進行一些牽涉昂貴貨物或大量現金交易時，不要隨便向他人透露個人行蹤及交易詳情，以免不法之徒有機可乘。其次，若交收牽涉不同運送地點，市民可考慮聘請信譽良好的保安公司負責運送。