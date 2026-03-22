我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗報復預告驚現危險關鍵字 美智庫：恐影響中東1億人

好萊塢女星瘋「獵奇美容」 貝嫂鳥糞敷臉、黛咪摩爾愛用水蛭唾液

假買家劫香港交易公司1187萬美元金條 5人被捕

香港新聞組／香港22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

香港紅磡崇安街一間黃金交易公司，20日發生黃金盜竊案。一名男子相約職員交收黃金時，數人突闖入，聲稱黃金公司東主欠債，遂與買家將73條共重約73公斤、總值約9300萬港元（約1187萬美元）的金條，全數放入行李箱內離開現場，分乘兩部私家車逃去。

文匯報報導，案情嚴重，西九龍總區重案組總部接手調查，經情報分析及翻查大量閉路電視片段，迅速鎖定5名疑犯身分，當晚分別在中環及大埔，以涉嫌盜竊拘捕5人，並悉數起回金條。

被捕的4男1女年齡介乎31歲至58歲，均持有香港身分證，其中一名男子相信是主腦，其餘4人分別是其妻子、曾有生意往來者及案中買家。據了解，其中一名疑犯與涉案公司的負責人，曾是生意上的夥伴。

案發於20日下午約2時45分，紅磡崇安街一間註冊黃金交易公司，有一名男買家相約該公司一名女職員，在上址進行黃金交收。該公司有兩名員工負責保安方面工作，但案發時因應客人要求保障私隱，兩名職員遂暫時離開。

交收期間，有兩名男子和一名女子闖入單位，並向該名女職員聲稱其公司負責人欠下巨債，隨即夥同男買家將73條金條放入行李箱內離開，職員嘗試阻止但不成功。數人連同一名在單位外把風的男子，分別登乘兩部私家車離開現場。公司職員隨即通知東主及報警。

西九龍總區刑事總部迅速鎖定5名疑犯身分，當晚將他們拘捕。至於警方前日下午在北大嶼山公路收費亭附近截查一部懷疑涉案私家車，經初步調查後，已證實與案件無關。

警方提醒市民，當進行一些牽涉昂貴貨物或大量現金交易時，不要隨便向他人透露個人行蹤及交易詳情，以免不法之徒有機可乘。其次，若交收牽涉不同運送地點，市民可考慮聘請信譽良好的保安公司負責運送。

上一則

油價飆升效應 中企曝滌綸1夜漲20% 這些商品將迎來漲價

下一則

中日關係緊張 「潤日族」嘆歧視變多 「不行只能回中」

延伸閱讀

法拉盛連環入室竊盜 嫌犯2天闖3戶

法拉盛連環入室竊盜 嫌犯2天闖3戶
法拉盛連環入室竊盜 白天破門連闖3戶 警釋畫面追緝嫌犯

法拉盛連環入室竊盜 白天破門連闖3戶 警釋畫面追緝嫌犯
被賣緬甸途中跳車 4中國人逃一劫 「先跳下者救出3人」

被賣緬甸途中跳車 4中國人逃一劫 「先跳下者救出3人」
3華人涉詐「318萬金條」 1嫌逃跑被撞亡

3華人涉詐「318萬金條」 1嫌逃跑被撞亡

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場