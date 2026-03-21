英國腦炎疫情讓香港緊張 港衛生官員擔心留英學生帶回病毒

香港衛生署長林文健。（中通社資料照）

英國肯特郡出現侵入性腦膜炎雙球菌疫情 ，香港 緊張，因香港即將進入復活節假期，香港青年留學英國眾，民間擔心疫情進襲香港。香港衛生官員說十分關注英國疫情，今年至今錄得4宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。

香港衛生署長林文健和衛生防護中心總監徐樂堅，21日交代香港本地侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。徐樂堅說，今年截至3月20日，香港共錄得4宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，去年有11宗，未有證據顯示與英國疫情相關。

他說，會留意英國的侵入性腦膜炎雙球菌疫情有否影響香港，包括會否感染當地港人後將病毒帶回本港，但暫時未有有關情況發生。復活節期間會在香港機場留意從英國回港的留學生，有否發燒或呼吸道症狀。當局亦已透過當地經貿辦，通知香港留學生注意疫情。

林文健也說，十分關注英國的疫情，指腦膜炎鏈球菌的病徵包括突發性發燒和劇烈頭痛，身上會出斑點，呼籲市民如有病徵應盡快求醫。

香港最新有1名3歲男童感染腦膜炎，情況嚴重。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華早前說，病毒傳染速度快，英國當地政府亦指今次疫情是史無前例，認為疫情值得關注。腦膜炎有5類型雙球菌，而今次疫情牽涉B型雙球菌，出現重症機會最高，是殺人於無形，死亡速度非常快。

香港今年來錄得的4宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，全部潛伏期內沒有外遊，關日華相信香港本地仍有潛伏個案，未來亦有零星個案出現。