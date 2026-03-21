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「濟公文化在香港」團遊古蹟 分享驅瘟之神「笑」的文化

香港新聞組／香港21日電
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由國際濟公文化協會、通善壇及東華三院合辦的「2026濟公文化在香港」3月20日至22日一連三日在上環一帶舉行，重點活動包括「上環早期華人歷史之旅」導賞，由水坑口街出發，途經東華醫院牌坊，終點是太平山街濟公廟。主辦方希望藉活動宣傳濟公文化，令參加者了解濟公作為「驅瘟之神」的歷史事蹟。

綜合明報、橙新聞報導，國際濟公文化協會理事長暨美燕表示，在中國民間信仰的諸神中，濟公別具神格，貼近民間，笑口常掛，不以常規處事，效果卻發人深省。濟公的智慧格言沒有年代之隔，適合現今世代人士學習。2026濟公文化在香港」活動旨在與公眾分享濟公的「笑」文化，舉辦節目內容多采多姿，期望令參加者享受活動。

翻查資料，今年初正式列為法定古蹟的濟公廟原名「廣福義祠」，又名百姓廟，1856年建成，至今超過150年歷史，作為華人供奉祖先的地方，見證香港開埠早期華人艱苦奮鬥歷史。1991年因應灣仔迪龍里濟公廟清拆，廟內的濟公像亦移奉到廣福義祠，久而久之被改稱濟公廟。

據悉，主辦方精心策畫導賞活動「上環早期華人歷史之旅」，導賞景點包括濟公廟，旨在讓參與者深入了解「驅瘟之神」濟公的事蹟，以及欣賞擺在濟公廟內的珍貴文物。

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