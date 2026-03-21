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港府向蘋果2公司追討逾580萬美元「保就業」資助金

香港新聞組／香港21日電
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港府向蘋果日報兩公司追討逾4600萬港元「保就業」資助金，引發外界關注；圖為2020年8月10日港警拘捕黎智英。(中通社)
港府向蘋果日報兩公司追討逾4600萬港元「保就業」資助金，引發外界關注；圖為2020年8月10日港警拘捕黎智英。(中通社)

2020年新冠疫情打擊香港經濟，香港政府推出「保就業」計畫，向合資格雇主發放工資補貼。律政司日前代表政府入稟高等法院，指蘋果日報有限公司及蘋果日報印刷有限公司違反「保就業」計畫的條款，並向兩間公司追討合共逾4600萬（港元，下同，約587萬美元）工資補貼，另向蘋果日報有限公司追討逾37萬元罰款。

綜合明報、香港01報導，原告為律政司，被告為蘋果日報有限公司及蘋果日報印刷有限公司。律政司長19日代表香港政府入稟高等法院，指蘋果日報有限公司違反於2020年5月28日及2020年9月4日根據「保就業」計畫作出的保證條款及承諾，向蘋果日報有限公司追討4108萬3862元工資補貼，以及37萬6372元罰款，以及利息和訟費等。

蘋果日報印刷有限公司也被指於2020年5月28日及2020年9月4日違反條款，原告向該公司追討561萬5667元工資補貼。原告另要求法院頒令，讓兩間被告公司支付利息、訟費，以及其他濟助。

根據司法機構網頁，案件未有排期聆訊。

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