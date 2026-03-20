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香港國際影視展 陳可辛談合拍片必要性：真情無國界

香港新聞組／香港20日電
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3月18日香港國際影視展舉行「一拍即『合』：國際合拍的全球動向」主題論壇。多位國際頂尖影人，包括香港導演陳可辛、新加坡導演陳哲藝、法國動畫製片人Ron Dyens、前美國影藝學院主席Janet Yang及馬來西亞製片人Shamin Yusof坦誠對談，細膩剖析合拍片的必要性、市場碎片化挑戰與AI衝擊，共同尋找前行路標。

文匯報報導，亞洲影像網絡秘書長Lorna Tee主持論壇，她讚揚嘉賓為「明星級陣容」，見證亞洲電影從本土走向全球，從膠片邁向串流與AI的混沌新局。她坦言，當下單一市場很難獨立完成一部戲，合拍片已成為許多電影必要的生存之道。

陳可辛回顧逾25年合拍片經歷，以香港為切入點，點出合拍的「必要性」。2000年初香港電影市場萎縮令中大型製作難以依靠本地票房生存，這迫使他思考僅面向香港觀眾的電影是否還有出路。於是他在創作初期便融入多元元素，讓作品在泰國、台灣、新加坡、馬來西亞等泛亞洲市場皆能引發共鳴。他認為，只要故事扎實動人，便能突破國界，觀眾更在意故事是否真實動人，而非資金來源。

陳哲藝以新加坡為例，闡述小市場為何更需要合拍。他坦言起初因找不到可靠的夥伴，而被迫肩負製片人職責，認為合拍不僅放大預算，更放大野心，讓小國故事在多語境中引發共鳴。新加坡等小市場若困守本土終將極易觸頂，合拍則為年輕創作者提供與國際夥伴共同成長的平台。如今他活躍於中國、歐洲及東南亞，積極扶持新人。

法國動畫製片人Ron Dyens提出，合拍片的關鍵不在制度，而在創作者是否願意持續「打開感官，相互聆聽」。法國雖有CNC（法國國家電影中心）等機構支持跨國合拍，但真正動人的故事源於跨文化交流。動畫經常被誤解為兒童娛樂，但其抽象性與風格化，在跨文化表達上極具優勢，他與日、韓、喬治亞等團隊合作時，始終開放思維、信任不同文化的創作者。「故事只要能觸動創作者，就能觸動世界的觀眾。」他鼓勵亞洲創作者主動與歐洲合作，將文化差異轉化為創作養分。

作為好萊塢與亞洲影視之間橋樑人物，Janet Yang則聚焦影視產業結構重塑。她指出，串流平台的全球布局，已讓觀眾對「原生語言」不再抗拒，韓劇、日漫與華語片紛紛破圈，外語內容邊界正被重新定義。她與韓國CJ ENM及銀行家Dominic Ng共同創立「First Light StoryHouse」，為亞洲及亞裔創作者提供資金與國際市場支持，希望填補長期被忽略的敘事空白，讓亞裔的多元故事進入主流視野。

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