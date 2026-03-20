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港新型碰瓷案再拘16人 430案涉1400萬美元 近7成同一律師行經手

香港新聞組／香港20日電
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香港警方就「新型碰瓷黨」交通意外索償詐騙案，至今共接獲430宗可疑索償個案，金額共約1.06億（港元，下同，約1400萬美元），其中近七成個案由同一間律師行經手。警方18日採取第二輪行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕16名疑犯，包括律師行三名法律助理，他們涉及同一間律師行11宗索償個案，金額逾360萬元。警方相信有專業界別的害群之馬，涉嫌串謀騙取巨額賠償。

綜合大公、文匯報報導，警方接獲由保險業聯會、保險公司及市民舉報或轉介的430宗個案中，涉案人通常誇大傷勢、偽造病假紙和入息證明等文件以索取更多賠償，單一索償最高金額達800萬元。警方上月4日採取首輪行動，拘捕一對夫婦及兩名醫生。同月9日，再突擊搜查位於旺角彌敦道一間律師行，並檢取涉案文件。前日清晨，警方採取第二輪拘捕行動，拘捕11男5女，其中3人為涉案律師樓的法律助理，其餘是索償人，他們涉及同一間律師樓合共11宗索償個案。

警方表示，涉案欺詐手段主要有四種：第一，偽造入息證明，誇大索償金額。 案中有被捕人報稱是人力資源公司顧問，月入超過5萬元，但調查發現他實際是無固定收入，而聲稱任職的公司其實是其配偶開設的空殼公司。

第二，訛稱病假期間損失工作收入 。案中一名從事資訊科技工作的被捕人，報稱在沒有碰撞的交通事故中受傷而請多個月病假，調查發現他在病假期間一直上班，收取月薪6萬元，但仍向保險公司訛稱有數以逾10萬元計的收入損失。

第三，誇大傷勢及虛報長期病假。 有涉案人在輕微交通事故下誇大傷勢，獲取多張醫生證明書以獲取長期病假。調查發現被捕人在本地診所看醫生及取醫生紙的日子並非身處香港，懷疑被捕人涉嫌串通個別醫生造假。

第四，使用偽造單據騙取賠償。警方發現有索償人提交偽造的車房維修單據，甚至提交購買花膠、護肝素等補品的假收據以騙取賠償金。

此外，據明報報導，商業罪案調查科署理總警司孔慶勳指出，截至19日警方接獲的430宗相關個案，其中逾280宗與同一律師行有關，警方上月4日已拘捕四人，包括一對就22宗個案索償的夫婦及兩名醫生。警方同月9日突擊搜查上述律師行，檢查文件發現，有更多人涉藉假文件誇大索償額。

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