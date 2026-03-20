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港77間、澳門21間餐廳米其林摘星 今年首增導師主廚大獎

香港新聞組／香港20日電
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米其林19日公布第18屆《香港澳門米其林指南》名單，當中獲得星級肯定的餐廳共有98間，香港餐廳占77間，澳門占21間。(取材自香港01)
米其林19日公布第18屆《香港澳門米其林指南》名單，當中獲得星級肯定的餐廳共有98間，香港餐廳占77間，澳門占21間。(取材自香港01)

第18屆《香港澳門米其林（港譯「米芝蓮」指南2026》名單19日出爐，香港餐飲界於國際評級大放異彩，共77間餐廳奪星，打破去年上榜餐廳紀錄，澳門則有21間榮獲星級肯定，港澳共有98間餐廳摘星，涵蓋多國菜系。2025年《香港澳門米其林指南》共有95間餐廳獲得星級肯定，其中包括76間香港餐廳及19間澳門餐廳。

綜合大公、文匯報報導，2026年度的指南收錄278間餐廳，涵蓋米其林星級、必比登推介及入選餐廳名單，包括219間香港餐廳及59間澳門餐廳。今年更新增首度於香港及澳門亮相的米其林指南導師主廚大獎，表揚致力傳承烹飪藝術與知識予新一代的大廚。此外，五間餐廳蟬聯米其林綠星，彰顯港澳兩地對未來餐飲的可持續承諾。

今年為米其林星級誕生的第100周年，而七間位於香港的餐廳再度獲頒最高榮譽米其林三星，包括8 1/2 Otto e Mezzo–Bombana、Amber、Caprice、富臨飯店、志魂，旅以及唐閣。兩間香港餐廳則以精湛廚藝躋身米其林二星名單，包括知名法國大廚在亞洲開設的第二間餐廳Cristal Room by Anne-Sophie Pic，今年晉升為米其林二星，以及經裝修後重開的L'Atelier de Joël Robuchon以米其林二星閃耀回歸，盡顯法國飲食精髓。連同上述餐廳，共19間米其林二星餐廳，當中包括13間香港餐廳及六間澳門餐廳。

新一期指南共收錄70間米其林一星餐廳，包括57間香港餐廳及13間澳門餐廳，其中兩間本地餐廳唐人館及Sushi Takeshi，首次入選即獲頒一星，其中裝修後重開的唐人館保留已故名人鄧永鏘的設計，菜單在傳統粵菜中融入京、川等地風味，可從中品嘗主廚的創意與技藝。Sushi Takeshi主廚曾於多間知名壽司店任職，具備精湛手藝，善於根據海鮮的油脂比例選配不同醋飯，以達至風味上的平衡。

指南今年更新增首度於香港及澳門亮相的米其林指南導師主廚大獎，其中年輕主廚大獎由新入選餐廳Sol的金官柱主廚獲得，服務大獎得主為淮揚曉宴的葉惠娟，侍酒師大獎由三星餐廳Caprice的Floriane Hureau所獲，而導師主廚大獎得主是米其林二星餐廳天龍軒的劉秉雷師傅。

香港旅發局19日表示，《香港澳門米其林指南2026》成績亮眼，香港共77間餐廳摘星，包括57間獲一星、13間獲二星以及七間獲三星評級，上榜餐廳涵蓋多國菜系，展現香港匯聚環球美食、兼容並蓄的星級魅力。此外，指南早前公布本年度「米其林必比登」推介名單，香港70間食肆入選，六間首次上榜，亦涵蓋多元菜系，體現本地飲食文化的多元風貌與地道活力。

旅發局表示，緊隨其後國際級餐飲盛事「亞洲50最佳餐廳」2026頒獎典禮，將於25日首度在港舉行，屆時逾千名頂尖餐飲界精英及媒體將雲集香港，親身感受本地餐飲文化的獨有魅力與創新精神。

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