宏福苑火災首場聽證會指菸頭起火 資深大律師揭成災5大因素

為調查香港大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，19日在香港中環愛丁堡廣場展城館舉行第一輪首場聽證會；圖為大埔宏福苑居民回應媒體提問。(中通社)

香港 大埔宏福苑 火災成立的獨立委員會，19日早在中環展城館舉行首輪共八場聽證會，委員會說希望找出大火真相，居民代表盼找到真兇。初步起火成因的說法，是有人燃點香菸。

2025年11月26日，香港大埔宏福苑發生五級大火，苑內八座居民大廈七座燃燒，大火焚燒43小時，致使168人死亡，79人受傷，是香港1948年永安倉庫大火後香港有史以來死亡人數最多的火災。

香港政府在大火後成立了獨立委員會，19日召開首輪會議。委員會主席陸啟康稱，深知公眾對委員會工作有很大期望，希望找出事實真相，在一場嚴重火災、奪去多條性命的火災，有相關期望是理所當然，委員會一定會盡所有能力，完成調查工作。

為調查香港大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，19日在香港中環愛丁堡廣場展城館舉行第一輪首場聽證會；圖為律師前往聽證會場地。(中新社)

委員會代表資深大律師杜淦堃作開場陳詞，表示現有資料顯示，火災發生時，所有保障人命安全的消防設施幾乎全部失效。他概括大火成災的五大因素：八座大廈中七座的火警警報系統被關閉，失去向居民作出的警示，大幅縮短居民疏散時間；樓梯和走廊窗戶火災前被拆除，令濃煙和火勢進入並迅速蔓延，使大量居民被困；消防栓及喉轆系統在火災時被關閉；十號風球後，阻燃棚網被更換為非阻燃棚網，且發泡膠遮蓋單位窗戶，將火災引入單位內；有證據顯示工地吸煙問題嚴重，居民多次投訴，承辦商卻未有解決問題。

杜淦堃又指，宏福苑火災大部分死傷者集中在宏昌閣及宏泰閣，其中宏昌閣死者大部分死於單位內，宏泰閣死者就集中在樓梯間。宏新閣的火勢與宏昌閣及宏泰閣相若，但死亡人數較低，可能因為火警鐘有正常運作。

杜淦堃表示，勞工處自2024年7月起，由於收到居民投訴宏福苑地盤工人吸菸問題，先後16次實地調查，但表示從未發現有工人在棚架吸菸的情況，指居民的投訴不成立。

聽證會提供約360個公眾人士旁聽名額，約一半會優先分配予宏福苑居民。委員會至今公布28個參與聽證會的涉事各方名單，當中有7名宏福苑居民，14名前法團成員，亦包括宏福苑的大維修顧問公司「鴻毅建築師樓」董事、大維修承建商「宏業建築工程」兩名董事及授權簽署人等。

宏福苑居民陳小姐說，會上播放死者報案的錄音，聽到「我們的單位燒了、快些找人救我們」，如同還原臨終前未能獲救的情況，當時很多旁聽居民抹眼淚，自己都不是太開心。她期望了解火警成因，以及由委員會釐清政府部門責任，避免事故重演，亦想盡快重返單位及了解單位損毀情況，但會上只短暫展示每個單位受災情況，看得不是太清楚，期望當局再公布。另一位居民代表何先生強調，要找出「真兇」，希望檢視屋苑決定進行大維修的原因，亦指政府對監察工程責無旁貸，要求行政長官李家超帶領政府向居民道歉。