港6大旗艦盛事想吸引高增值旅客 旅遊加強推中西節慶

香港 旅遊發展局18日宣布，今年度將循三大策略推動旅遊發展，開拓新客群，加強香港旅遊競爭力，全力吸引高增值過夜旅客，今年舉辦的六大旗艦盛事將擴大規模與宣傳力度。當前中東局勢緊張，旅發局主席林建岳表示「有危亦有機」，香港作為安全旅遊目的地，加上接連舉辦精彩盛事活動，對旅客具有吸引力。

大公報報導，旅發局總幹事劉鎮漢稱，今年重點提升盛事活動、強化香港「亞洲盛事之都」定位。旅發局會將整個11月打造為「美酒佳餚月」，今年底的「香港繽紛冬日巡禮」亦計畫擴大規模，地點不限於中環。「新春國際匯演之夜」由單一活動延長至整個農曆新年。「香港單車節」、「香港國際龍舟邀請賽」加入「全球大學盃」等國際級項。他說希望透過這些盛事，不只吸引旅客來香港，更帶動零售、餐飲與酒店業收益。

旅發局亦會加強推廣中西傳統節慶，例如「大坑舞火龍」會加入更豐富的文化與體驗元素；10月的萬聖節將與不同商界合作，打造以「Cosplay（角色扮演）」為主題的「萬聖節月」，橫跨四個周末，吸引年輕及家庭客。

旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代現有的「幻彩詠香江」。光影巡禮主題表演會分為兩部分，一部分是配合節慶，於不同時間、地點舉辦沉浸式光影匯演；另一部分是在不同地區的特色景點，打造長期燈影效果，山頂是其中一個構思選址。旅發局主席林建岳表示，幻彩詠香江已推出超過20年，要定期保養並不容易，提升空間亦有限。

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