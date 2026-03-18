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港初中地理增國安元素 寫入新能源車、稀土 深入理解中國

香港新聞組／香港18日電
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地理課程學習涉及對地方與環境、資源與經濟活動等重點範疇的認知。特區政府教育局17日公布修訂地理科（中一至中三）課程，就課程設計與組織進行調整，包括加入更多國家地理的學習元素，讓學生認識國家的地理特徵、最新發展、以及應對挑戰的策略和成就，同時自然連繫國家安全教育。修訂後的初中地理科課程擬於2027/28學年於中一級正式推行。

文匯報報導，教育局17日向全港官津直資及私立學校發通告，講解修訂地理科課程事宜。局方表示，自2011年編訂現有初中地理課程起，十多年來國家於全球經濟及環境等方面的角色愈見重要，為與時並進，初中地理課程有必要進行檢討及修訂，以幫助學生抓緊國家以至不同地區的發展機遇。

教育局表示，是次修訂主要涉及四大具體方向，包括優化課程設計模式、修訂課程組織、更新學習內容，及讓學與教策略更重視實踐與探究。

根據修訂後的《地理科（中一至中三）課程框架》，以中一級的「區位與疆域」單元為例，會讓學生深入理解中國在世界上的區位與疆域的特徵，以及中國的省級行政區劃，藉此幫助他們了解中國的地理背景與區位優勢，充分認識到香港是中國的一個特別行政區，從而理解中國疆域遼闊及保衛國土的重要性，增強維護國家統一與領土完整的意識。

至於中三級的「工業發展」單元，則會透過新能源汽車工業的課題，讓學生關注稀土資源的安全對中國科技發展和國家安全的重要性。

報導指出，配合課程修訂，教育局指會於2025/26至2026/27學年提供約30場教師培訓課程，共有2000個名額；另也會推出30小時的初中地理教師專業培訓證書課程，及提供新的「『支援修訂課程』學與教資源：中一至中三」教材，中一級教材將於2026/27學年陸續在網上發布。

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教育局

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