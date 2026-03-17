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「港話通」用戶破70萬 增選校、馬經功能不怕Gemini競爭

香港新聞組／香港17日電
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人工智能（AI）應用程式「港話通」將加入更多功能，包括提供中小學選校配對及數據分析、「慳錢」等實用功能。(取材自網頁)
人工智能（AI）應用程式「港話通」將加入更多功能，包括提供中小學選校配對及數據分析、「慳錢」等實用功能。(取材自網頁)

由「香港生成式人工智能研發中心」(HKGAI)研發的人工智能(AI)應用程式「港話通」將加入更多功能，除了「選校」、「省錢」等實用功能外，未來將結合「AI馬經」，提供用戶賽事訊息。另外，由Google開發的人工智能Gemini將逐步擴展讓全港用戶使用，HKGAI主任郭毅可表示，「港話通」與Google不存在競爭問題。

綜合媒體報導，科技大學首席副校長、HKGAI主任郭毅可透露，「港話通」自去年11月推出以來，用戶註冊數已突破70萬。過去4個月內，該應用陸續新增「金融」及「線上求籤」等特色功能，未來將再推「選校」及「省錢」等實用項目。

「港話通」針對香港家長需求，開發中小學選校配對與數據分析工具，協助規劃子女升學規劃。同時，團隊正開發「掃一掃」省錢功能，讓用戶用手機拍攝餐廳或商店，即可自動識別並比對各平台信用卡優惠，快速顯示最適合的折扣卡片。

郭毅可補充，團隊亦在研究「港馬通」系統，融合AI與本地賽馬文化。此系統能快速解析馬圈專有名詞，3秒內更新賠率變動與賽事資訊，並透過機器學習分析10年以上歷史數據，加上個人化功能，提供精準賽馬動態。用戶可透過對話查詢馬匹或騎師狀況，配有數據分析面板及AI專業馬評分析，但他強調「港馬通」純粹介紹香港賽馬運動，不含博彩預測或投注建議。

報導指出，Google於16日宣布，Google Gemini AI服務將會對「香港地區」全面開放，個人版用戶無需再使用 VPN就能使用web app，而手機app亦會在稍後解禁。

據了解，Google Gemini服務早前並沒有對香港地區開放，個人版必須使用VPN才能使用，僅有小型企業的Workspace及教育版用戶才能直接使用，對一部分用戶來說相當不便。

而截至目前，OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude皆未對香港個人用戶開放或需要特定方式才能使用。而Perplexity 的搜尋功能在香港大多可直接瀏覽，但在個人Pro會員訂閱或部分進階功能上，有時仍會遇到支付卡地區限制或網路封鎖。

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