單月貴兩倍、逼客掃臉…香港24小時健身室投訴年升87%

市場上24小時健身室的商戶條款不一，部分健身室在基本月費外還另收入會費、電子鎖匙或匙卡費等，攤分有關成本後會推高平均月費，令短期會籍平均月費比長約貴逾兩倍。香港 消費者委員會今指出，近三年接獲305宗針對24小時健身中心的投訴，去年數字亦由前年的83宗大幅增加至155宗按年升87%，其中以涉合約投訴最多。消委會提醒，選購健身室服務前應先了解收費細項，衡量自身使用習慣。

大公報報導，消委會調查發現，全部11間健身室均提供按月收費模式，最長會籍選項為24個月。以一個月與12個月會籍比較，有健身室除基本月費外，還需收取電子鎖匙費和入會費，由於這些不可退還費用在短期會籍中集中攤分，折算後該健身室的一個月平均月費與12個月的差距最為顯著，差幅逾兩倍。另有三間折算後的一個月與12個月平均月費差距亦超過一倍。

以Anytime Fitness為例，一個月會籍月費850元，另加電子鎖匙費500元及入會費500元，總成本高達1850元(約236美元)；但12個月會籍平均月費僅約592元(約75.6美元)，單月比平均月費還要貴兩倍。

消委會調查指出，雖然大部分健身室提供「承諾期越長，月費越平」的方案，但部分短期計畫的條款需留意。

其中GO24 Fitness及ONYX這兩間健身室在網站及實試中均提供「一個月會籍」資訊，但GO24 Fitness的678元月費計畫，以及ONYX的938元月費計畫，均在條款中列明必須最少參加兩個完整月份。這意味著消費者實際上無法只購買單一個月會籍，變相被捆綁簽下最短兩個月的合約，若只計畫短期使用，恐超出預算。

報導指出，大部分健身室均採用每月自動帳收費模式，在最短承諾期屆滿後會自動續約，轉為無合約形式的每月或每四星期收費。

此外，消委會提醒，健身室若強迫以「掃臉」或留存身分證作為唯一入場方式，涉及敏感個人資料收集，消費者應詢問其數據保留及刪除政策。

各健身室取消政策不一，普遍要求於30天或一個月前提交書面通知，有健身室更不接受過早提交的取消申請，只可於最少一個月至不多於兩個月前提出。若希望在承諾期內提早終止會籍，部分健身室設有明確條款，規定須支付1500元，或以合約餘下期數50%作為取消費用。