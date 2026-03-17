疑油門當剎車 7旬司機連撞8行人 同車太太也被拋出

九龍灣16日發生嚴重交通意外，一輛電動私家車在路邊掉頭時，疑因男司機誤將油門當剎車踏板，致車輛失控開上行人路狂衝連撞8名行人，車上七旬女乘客因為沒有戴安全帶被拋出車外重傷昏迷。警方以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪名拘捕肇事的七旬男司機。事件再次引起公眾對年長司機駕駛安全的關注。

文匯報報導，16日中午約12時40分，郭姓司機駕駛電動私家車載妻子沿臨興街東行，當駛至美羅中心二期停車場出入口對開掉頭時，司機疑誤將油門當剎車踏板，座駕失控撞上行人路，連環掃倒一棵大樹及多支照明矮燈柱，多名行人走避不及被撞至受傷倒地，坐在前座林婦亦疑因沒有佩戴安全帶而被拋出車外重傷。

肇事私家車最終再撞毀行人路鐵欄，衝出馬路始停下，車頭毀爛。車上同樣未佩戴安全帶的郭則有驚無險，未有受傷，他隨即落車檢視傷者及報警。

案中9名傷者，包括被拋出車外的女乘客姓林(75歲)，與被捕的姓郭(75歲)男司機是夫婦，她頭部重傷昏迷送聯合醫院搶救後，再轉往伊利沙伯醫院留醫。其餘7男1女受傷途人，年齡介乎19歲至50歲，分別頭部、手腳及身體不同位置受傷，幸傷勢不太嚴重，送院時全部清醒。

報導指出，東九龍總區交通意外調查組督察蔡紹基表示，無證據顯示涉案司機的身體及精神狀況不適宜駕駛，他因涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪名被捕，交由東九龍總區交通意外調查組跟進。

李耀培強調，75歲並非一定不適合駕駛，惟需視乎健康情況。目前，年滿70歲的駕駛者續牌時要接受健康檢查，他建議效法廣東省，65歲後必須每年體檢才能續牌，並設色盲和身體反應等測試。

道路安全議會成員李耀培也建議，收緊年長司機續牌的健康檢查標準，與廣東省看齊。同時，電動車也可設置簡稱「ADAS」的高級輔助駕駛系統，當儀器感應到車輛與前車出現危險距離時會自動減速，甚至停車，防止意外發生。