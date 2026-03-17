去年9月強颱襲港帶子女觀浪落海 父母被控涉虐兒罪提堂

去年9月超強颱風「樺加沙」襲港，當時有一家四口無視危險前往柴灣嘉業街海邊觀浪，期間李姓(38歲)母親及甄姓(5歲)兒子被湧上岸的海浪捲落海，40歲父親落海救人但同告遇險，幸三人先後獲救，送院經治理後脫險。東區警區重案組經調查後，今年1月6日在柴灣區拘捕涉案甄氏夫婦，並於上11日暫控兩人合共一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案件17日在東區裁判法院提堂。

大公、文匯報報導，事發於去年9月23日下午約3時25分，正值颱風「樺加沙」襲港，甄氏夫婦帶同9歲女兒及5歲幼子，前往嘉業街60號仁孚行對開岸邊觀浪，期間突然有巨浪湧至將兩母子捲入海中，父親見狀跳入海中救人亦告遇險。岸邊有熱心市民嘗試用繩索救人但不成功，幸有一艘舢舨駛至，船家及時救起昏迷的母子，父親則告清醒。三人其後被急送醫院搶救，沒受傷的女兒則目睹整個過程，事後由警員陪同到醫院。

「樺加沙」去年9月襲港，天文台於9月24日凌晨發出10號颶風信號近11小時，期間全港錄近900宗塌樹報告，逾百人受傷往急症室求診。