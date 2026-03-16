我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜國際機場遭無人機攻擊 宣布全面暫停起降

油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

港味「點心」獲列颱風名 估2030年現身

香港新聞組╱香港16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港具代表性的美食「點心」，未來或將成為西北太平洋颱風名稱之一。世界氣象組織（WMO）與聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會轄下的颱風委員會，日前在南韓濟州島舉行第58屆會議，通過更新部分熱帶氣旋命名名單，其中由香港提出的「點心／Dim-sum」獲正式採納，將取代原有名稱「萬宜／Man-yi」。

綜合香港01、VietNamNet報導，按照颱風委員會的命名機制，西北太平洋熱帶氣旋名稱由14個成員國及地區共同提供，合共140個名稱輪流使用，自2000年起沿用至今。當某些颱風因造成重大傷亡或破壞而被除名時，相關成員便需提交新名稱替代。本次會議便決定以「點心」取代曾使用的「萬宜」，使香港文化元素再次納入官方颱風命名體系。

據氣象界估算，由於完整名單共有140個名稱，而每年平均約使用25個颱風名稱，加上「萬宜」在2024年才剛被使用，因此「點心」最快可能要到2030年前後，才有機會首次被用作颱風名稱。

此外，會議亦檢討多個近年造成嚴重災害的熱帶氣旋名稱並予以除名。當中包括曾為香港帶來兩次十號颱風訊號的韋帕與樺加沙，以及同樣由香港提供名稱的鳳凰。相關名稱將由新的提名取代，以避免再次使用曾造成重大災情的名字。

據報導，香港未來替補的颱風名稱候選包括「小龍／Siu-lung」、「霓虹／Neon」及「醒獅／Sing-si」，最終名稱將由颱風委員會審議確定。

氣象專家指出，颱風名稱通常結合各地文化特色，因此「點心」的加入，不僅反映香港飲食文化在國際上的知名度，也為颱風命名體系增添一抹本地特色。

世報陪您半世紀

香港 聯合國

上一則

「增肌神藥」害慘上海健身女 爆痘、公鴨嗓、長出喉結

下一則

10分鐘1次…中衛星被指飛越美日基地 日政府展開反制

延伸閱讀

港研增歐美直航、轉機服務 離島渡輪下月加價長者最多貴4倍

港研增歐美直航、轉機服務 離島渡輪下月加價長者最多貴4倍
啟德體育園獲選時代雜誌2026年全球百大勝地 港唯一入選

啟德體育園獲選時代雜誌2026年全球百大勝地 港唯一入選
濛濛細雨憶當年

濛濛細雨憶當年
歐盟禁植物性食品使用牛排、培根…肉類名稱 這2種例外

歐盟禁植物性食品使用牛排、培根…肉類名稱 這2種例外

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘