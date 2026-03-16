港味「點心」獲列颱風名 估2030年現身

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 具代表性的美食「點心」，未來或將成為西北太平洋颱風名稱之一。世界氣象組織（WMO）與聯合國 亞洲及太平洋經濟社會委員會轄下的颱風委員會，日前在南韓濟州島舉行第58屆會議，通過更新部分熱帶氣旋命名名單，其中由香港提出的「點心／Dim-sum」獲正式採納，將取代原有名稱「萬宜／Man-yi」。

綜合香港01、VietNamNet報導，按照颱風委員會的命名機制，西北太平洋熱帶氣旋名稱由14個成員國及地區共同提供，合共140個名稱輪流使用，自2000年起沿用至今。當某些颱風因造成重大傷亡或破壞而被除名時，相關成員便需提交新名稱替代。本次會議便決定以「點心」取代曾使用的「萬宜」，使香港文化元素再次納入官方颱風命名體系。

據氣象界估算，由於完整名單共有140個名稱，而每年平均約使用25個颱風名稱，加上「萬宜」在2024年才剛被使用，因此「點心」最快可能要到2030年前後，才有機會首次被用作颱風名稱。

此外，會議亦檢討多個近年造成嚴重災害的熱帶氣旋名稱並予以除名。當中包括曾為香港帶來兩次十號颱風訊號的韋帕與樺加沙，以及同樣由香港提供名稱的鳳凰。相關名稱將由新的提名取代，以避免再次使用曾造成重大災情的名字。

據報導，香港未來替補的颱風名稱候選包括「小龍／Siu-lung」、「霓虹／Neon」及「醒獅／Sing-si」，最終名稱將由颱風委員會審議確定。

氣象專家指出，颱風名稱通常結合各地文化特色，因此「點心」的加入，不僅反映香港飲食文化在國際上的知名度，也為颱風命名體系增添一抹本地特色。