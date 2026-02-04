狗狗友善牌照最快6月批 港5%食肆獲放寬 火鍋、燒烤店禁申請

我的頻道

香港新聞組／香港4日電
香港近日將修例發放牌照，准許寵物狗進入餐館；圖為香港寵物節日前在會展中心舉行，現場設有約1000展位，提供一站式選購各類寵物食品、服飾、玩具、美容護理、清潔用品等。(中新社)
香港近日將修例發放牌照，准許寵物狗進入餐館；圖為香港寵物節日前在會展中心舉行，現場設有約1000展位，提供一站式選購各類寵物食品、服飾、玩具、美容護理、清潔用品等。(中新社)

香港養寵文化越趨盛行，寵物經濟漸受重視。港府建議修訂食物業規例，讓狗主帶狗隻進入獲批准的食肆。新措施將以「小步走」方式推展，首階段設約500至1000個名額，火鍋和燒烤店禁止申請，預計最快今年6月批出，半年後再檢視。

大公報報導，全港現有1.7萬間餐廳，政府預計獲放寬的食肆只占整體3%至5%，希望讓顧客在知情下有選擇，做到人寵共融。若運作暢順，預計最快在首階段推出後約半年，接受下一階段申請。

獲批餐廳須有明確標示，進入食肆的狗須綁上長1.5米內的牽引帶並不能上枱，有「傷人案底」的狗與格鬥犬不准入食肆。食肆一年內違規三次會被剔出名單，一年內不得再申請。

立法會議員支持寵物友善食肆措施，冀能開拓寵物經濟新商機。有餐飲業界人士表示，經營環境競爭激烈，期望開拓不同的經營方向，形容發展寵物經濟是不錯的新嘗試。

港府統計處2018年數字顯示，全港有約24.2萬個住戶有飼養狗隻或貓隻，占所有住戶的9.4%。立法會祕書處2025年9月的數據透視顯示，2023年市民飼養狗隻的數目為30.4萬。特首在2025年施政報告宣布，讓餐廳經營者提出申請，容許顧客攜帶狗隻進入食肆，認為此舉可為業界帶來全新商機。

根據食物業規例規定，現時禁止狗隻進入食物業處所，導盲犬或執行法定工作的狗隻除外。環境及生態局、食物環境衛生衛生署向立法會提交文件表示，建議修例容許獲食環署署長批准的食肆讓狗隻進入，當局首階段擬開放500至1000個名額。

為保障安全，環境局建議，因曾襲擊他人等原因而被法庭宣布為「已知危險狗隻」的狗，以及「格鬥狗隻」犬種如比特鬥牛㹴等，不得進入食肆，這兩類全港現有約30多隻。

其他可進入餐廳的狗隻，須用不超過1.5米長的狗帶控制，由成人握持或綁在固定附著物上，不接受綁在枱椅。持有漁護署「大型狗隻豁免測驗」之合格證明並佩戴銅色徽章，在進入餐廳時亦須以牽引帶加以控制。違反有關規定者，可被判處1萬元（港幣，下同，約1280美元）罰款，每日另加300元及監禁3個月。

牌照條件規定，狗隻不能使用餐廳的可重用餐具、不得上餐桌，餐廳不得即場烹煮或準備狗糧，但可提供預先包裝的狗隻食物，或狗主自備狗糧。

食環署會以批註形式把相關批准附加於現有牌照內，預計今年第一季提交修例建議，如獲立法會通過，預計5月接受申請，6月可批出首階段申請，如申請超額，將以抽籤分配。成功中籤的食肆須付費140元。

寵物 港府 香港

