我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

全球30知名大學尖子赴香港實習 探索灣區科創生態潛力

香港新聞組／香港4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

香港致力建設國際創科中心，吸引及培育青年科創人才是關鍵。

大公、文匯報報導，30名來自全球知名大學的尖子，經過「60爭1」的激烈競爭，參與了香港生產力促進局六星期的InnoTalent冬季實習計畫，親身體會不同科創範疇的實務崗位，並透過該局的產業連繫，深入了解大灣區科創生態的潛力。

澳洲阿德萊德大學、修讀機械工程及計算機科學的Rohnan Thomas Else，於該局機械人及人工智能部實習，主要是參與將一些前沿AI論文進行技術重現。他分享指，實習期間到訪了與生產力局緊密合作的中山鴻利達集團的智能化工廠，了解其開發高效注塑模具的研發流程，亦見識到香港機電工程署如何嚴格監督香港各交通與基建系統，確保人口密集的城市能全天候順暢運作，印象十分深刻。

Rohnan直言，今次赴港實習讓自己重新思考職涯方向，特別是對創科與製造業感興趣的年輕人，香港是一個非常理想的入門之地，能從中連繫珠三角的先進的技術研發與龐大的AI與製造業規模，更有著國際化的職涯道路，他非常樂意向澳洲及其他海外、希望在創科界發展的朋友推薦香港。

生產力局首席人才總監黃嘉恩表示，在國家整體創科布局下，當前香港正迎來創科領域的重要發展窗口，其中於微電子、新能源等新興領域，本地成熟專才仍相對短缺，更需要向外地人才展示香港的潛力及職涯機遇優勢，打好人才根基，共同構築香港的創科生態基礎。

香港 澳洲 AI

上一則

「成為中國人」暴紅 熱愛中式生活的老外穿棉拖、煮蘋果水

下一則

香港宏福苑大火完成1032宗85%理賠 總額逾6530萬美元

延伸閱讀

巴拿馬港口特許經營權遭撤 長和：強烈反對、已提仲裁

巴拿馬港口特許經營權遭撤 長和：強烈反對、已提仲裁
張柏芝1人拎近10件行李 飛雪梨陪大兒子讀書

張柏芝1人拎近10件行李 飛雪梨陪大兒子讀書
灣區柏斯菲卡新規：短租房1年限制60晚

灣區柏斯菲卡新規：短租房1年限制60晚
香港宏福苑大火完成85%理賠 金額逾6500萬美元

香港宏福苑大火完成85%理賠 金額逾6500萬美元

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗