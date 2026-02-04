全球30知名大學尖子赴香港實習 探索灣區科創生態潛力

香港 致力建設國際創科中心，吸引及培育青年科創人才是關鍵。

大公、文匯報報導，30名來自全球知名大學的尖子，經過「60爭1」的激烈競爭，參與了香港生產力促進局六星期的InnoTalent冬季實習計畫，親身體會不同科創範疇的實務崗位，並透過該局的產業連繫，深入了解大灣區科創生態的潛力。

澳洲 阿德萊德大學、修讀機械工程及計算機科學的Rohnan Thomas Else，於該局機械人及人工智能部實習，主要是參與將一些前沿AI 論文進行技術重現。他分享指，實習期間到訪了與生產力局緊密合作的中山鴻利達集團的智能化工廠，了解其開發高效注塑模具的研發流程，亦見識到香港機電工程署如何嚴格監督香港各交通與基建系統，確保人口密集的城市能全天候順暢運作，印象十分深刻。

Rohnan直言，今次赴港實習讓自己重新思考職涯方向，特別是對創科與製造業感興趣的年輕人，香港是一個非常理想的入門之地，能從中連繫珠三角的先進的技術研發與龐大的AI與製造業規模，更有著國際化的職涯道路，他非常樂意向澳洲及其他海外、希望在創科界發展的朋友推薦香港。

生產力局首席人才總監黃嘉恩表示，在國家整體創科布局下，當前香港正迎來創科領域的重要發展窗口，其中於微電子、新能源等新興領域，本地成熟專才仍相對短缺，更需要向外地人才展示香港的潛力及職涯機遇優勢，打好人才根基，共同構築香港的創科生態基礎。