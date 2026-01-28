我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

港投資移民收2850申請 料吸108億美元 亞洲金融論壇看好潛力

香港新聞組／香港28日電
香港截至去年底，新資本投資者入境計畫共收到2850份申請，財庫局料可為市場帶來約850億港元投資。(中通社)
香港截至去年底，新資本投資者入境計畫共收到2850份申請，財庫局料可為市場帶來約850億港元投資。(中通社)

香港財庫局副局長陳浩濂27日出席論壇時表示，香港透過不同個人投資計畫吸引資金投資。截至去年底，新資本投資者入境計畫共收到2850份申請，料可為市場帶來約850億元（港幣，下同，約108.9億美元）投資。

大公、文匯報報導，陳浩濂指，現時內地是全球第二大經濟體，去年內地經濟按年增長5%，而在「一國兩制」下，香港有「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢，亦有資本自由流動、實施普通法制度與簡單稅制等核心競爭力，而香港亦是全球最大的離岸人民幣業務中心，「互聯互通」機制有助全球投資者利用香港投資內地市場。上述因素都是香港作為國際金融中心的根基，令香港是家族辦公室尋求投資機遇的首選地點。

至於國際資產及財富管理中心發展方面，他表示，截至2024年底，香港管理資產總值同比增加13%至超過35兆元。這股升勢延伸至2025年，在香港註冊成立的證監會認可基金在去年首11個月錄得淨資金流入約500億美元，已較2024年全年增加超過1倍，反映香港是國際投資者首選的亞洲資產及財富管理樞紐。

陳浩濂強調，港府繼續加強香港作為主要國際資產管理中心的競爭力，包括推廣香港家族辦公室業務、提供更有利的稅務環境等。港府正爭取於2026年上半年向立法會提交條例草案，優化基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制。

他續稱，優化措施包括拓寬免稅制度下「基金」的定義、增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格投資種類 （例如碳排放衍生工具 / 排放限額、保險相連證券、貸款及私募債權投資和數字資產等）、優化附帶權益的稅務寬減安排等，藉以吸引更多基金及家族辦公室赴港落戶。

另一方面，金發局主席洪丕正出席同一活動時表示，去年美國貿易與外交政策波動影響廣泛，促使投資者檢視過往其投資組合，是否過度集中於某個領域，期望藉相關檢視更好地管控政策波動所帶來的風險。

他認為，香港於去年發揮重要作用，幫助投資者將投資從成熟市場分散至新興市場，亦幫助內地投資者將資產由國內分散至全球。

香港 港府 貸款

上一則

賽後3個月遲未獲獎金 湖北多名運動員發帖掀議 當局回應了

下一則

17次化療、15次放療、2次骨髓移植…10歲抗癌小王子走了

延伸閱讀

2年巡演324場落幕 張學友打趣：失業了

2年巡演324場落幕 張學友打趣：失業了
香港黃金結算公司加速度年內營運 拚3年儲金2000噸

香港黃金結算公司加速度年內營運 拚3年儲金2000噸
香港高鐵增16站遍19省市直達110站點 到無錫省2小時

香港高鐵增16站遍19省市直達110站點 到無錫省2小時
香港今起強制交通工具乘客繫安全帶 乘客反應兩極

香港今起強制交通工具乘客繫安全帶 乘客反應兩極

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園