港投資移民收2850申請 料吸108億美元 亞洲金融論壇看好潛力

香港截至去年底，新資本投資者入境計畫共收到2850份申請，財庫局料可為市場帶來約850億港元投資。(中通社)

香港 財庫局副局長陳浩濂27日出席論壇時表示，香港透過不同個人投資計畫吸引資金投資。截至去年底，新資本投資者入境計畫共收到2850份申請，料可為市場帶來約850億元（港幣，下同，約108.9億美元）投資。

大公、文匯報報導，陳浩濂指，現時內地是全球第二大經濟體，去年內地經濟按年增長5%，而在「一國兩制」下，香港有「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢，亦有資本自由流動、實施普通法制度與簡單稅制等核心競爭力，而香港亦是全球最大的離岸人民幣業務中心，「互聯互通」機制有助全球投資者利用香港投資內地市場。上述因素都是香港作為國際金融中心的根基，令香港是家族辦公室尋求投資機遇的首選地點。

至於國際資產及財富管理中心發展方面，他表示，截至2024年底，香港管理資產總值同比增加13%至超過35兆元。這股升勢延伸至2025年，在香港註冊成立的證監會認可基金在去年首11個月錄得淨資金流入約500億美元，已較2024年全年增加超過1倍，反映香港是國際投資者首選的亞洲資產及財富管理樞紐。

陳浩濂強調，港府 繼續加強香港作為主要國際資產管理中心的競爭力，包括推廣香港家族辦公室業務、提供更有利的稅務環境等。港府正爭取於2026年上半年向立法會提交條例草案，優化基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制。

他續稱，優化措施包括拓寬免稅制度下「基金」的定義、增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格投資種類 （例如碳排放衍生工具 / 排放限額、保險相連證券、貸款 及私募債權投資和數字資產等）、優化附帶權益的稅務寬減安排等，藉以吸引更多基金及家族辦公室赴港落戶。

另一方面，金發局主席洪丕正出席同一活動時表示，去年美國貿易與外交政策波動影響廣泛，促使投資者檢視過往其投資組合，是否過度集中於某個領域，期望藉相關檢視更好地管控政策波動所帶來的風險。

他認為，香港於去年發揮重要作用，幫助投資者將投資從成熟市場分散至新興市場，亦幫助內地投資者將資產由國內分散至全球。