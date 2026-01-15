港自行收生不足 38校陷殺校危機 未來7年適齡人口跌逾2成

香港教育局14日公布小一統一派位各校學額，38小學面臨殺校危機；圖為示意圖。(中新社)

香港教育局 14日公布《2026年度統一派位各小一學校網選校名冊》，隨著適齡學童人數持續下降，多區小學收生不足問題日益嚴峻，面臨縮班甚至殺校危機。數據顯示至少38間學校於第一階段自行分配學位收生未達16人的「開班線」，其中7校僅取錄3人或以下，甚至有一間出現零收生情況；一旦於即將進行的統一派位階段收生未如理想，便有較高停辦風險。

大公、文匯報報導，據立法會文件，教育局預計未來7年（2025至31年）香港小一適齡人口將由約4萬8600人下降至3萬7500人，跌幅逾兩成。而今年9月入讀小一的自行分配學位階段早前已完成，按教育局14日發布各校統一派位學額推算，全港共38間小學於自行收生取錄少於16人，涵蓋多區，包括5間官立小學；自行階段收生不足10人亦有13間，7間錄3人或以下，一間零收生。

在該38間小學中，有30間暫獲批於下學年開設一班小一，7間暫開設兩班，1間暫開設三班。面對學齡人口與學額持續下跌，教育局正積極推行「軟著陸」策略，有序整合學校資源，以適應社會變化，保障教育質素。

此外，在小一自行收生中，如申請學生的兄姊在校就讀或父母在校任職，均屬必須取錄的「世襲生」，按現有機制，如「世襲生」申請多於總學額三成，學校須動用統一派位學額填補，令供分區派位學額遭占用。按最新發布資料推算，新學年有超過200間學校的統一派位學額因而被占用，其中38校的相關學額減少10個或以上，當中4校的減幅更超過20個，包括大埔84校網的聖公會阮鄭夢芹銀禧小學、大埔舊墟公立學校，以及元朗72校網的宣道會葉紹蔭紀念小學與光明英來學校。

多間傳統名校亦有統一派位學額遭「世襲生」占用，如41校網的瑪利諾修院學校（小學部）被占8個，喇沙小學被占6個；11校網的嘉諾撒聖心學校被占5個，另聖保祿天主教小學、瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各 學校、第14校網的番禺會所華仁小學及31校網的嘉諾撒聖瑪利學校，統一派位學額均被占3個。