金融優勢吸外資 國際資管公司看好香港 擴充中環商辦

香港新聞組／香港13日電
國際金融機構香港投資持續增加，截至2025年6月底，銀行及其他金融服務租戶占置地公司中環寫字樓所有物業租戶達42%，顯示優質寫字樓的需求。(中新社)
國際金融機構持續增加在香港的投資，其中另類資產管理公司Ares Management近期與置地簽約，擴充並倍增位於中環告羅士打大廈的辦公空間，承租額外近1.3萬方呎樓面，顯示國際金融機構看好香港市場前景，同時反映中環優質寫字樓的需求持續。

大公報報導，置地公司12日宣布，Ares Management將於其中環物業組合內的告羅士打大廈，擴充並倍增辦公空間。Ares Management自2017年起已租用同一大廈內的辦公空間，新增的樓面面積約為1萬2500方呎，新租約預計於今年3月生效。

告羅士打大廈建成於1980年，是一座位於核心中環、樓高48層的優質甲級商廈，連接行人天橋網絡，貫通中環核心區的主要商業大廈及置地廣場中庭。

置地公司香港商廈業務部董事及主管安德燊表示，Ares Management選擇在置地公司中環物業組合內擴展業務，反映公司作為金融服務企業首選位置的地位。截至2025年6月底，銀行及其他金融服務租戶占置地公司中環寫字樓所有物業租戶達42%，持續成為最大的租戶類別。

除了Ares Management，著名量化交易公司Jane Street去年亦在香港進行了大規模擴張，不僅租用中環新海濱恒基項目約22萬平方呎樓面，並在遮打大廈承租多個樓層，進一步擴大辦公區域，涉及約2.5萬平方呎，顯示其看好香港金融市場的發展，同時也在積極招聘工程師及其他職位，擴展其亞洲業務版圖。

此外，管理約200億美元資產的多策略對沖基金Hudson Bay Capital Management早前亦積極在香港招募員工及擴展業務。Sona Capital及Centiva Capital等歐美對沖基金也同期在香港設立據點，顯示香港作為國際金融中心的吸引力。

另近年私募投資市場十分活躍，全球不少私募投資公司視香港為不可或缺的市場，去年法國私募投資公司Ardian及美國私募市場投資公司Adams Street Partners也在香港開設辦公室。

香港積極發展創科，並打造成為經濟增長重要引擎。政務司司長陳國基出席匯聚6位諾貝爾獎得主的「諾貝爾英雄論壇：引領科學與未來」表示，香港一直致力於成為國際一流的創新和科技中心，是科學探索和技術突破的孵化器，歡迎來自世界的科學家、研究人員到港建立事業，攜手為全人類塑造科學未來。

