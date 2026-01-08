港英皇楊受成長子疑欠賭場11萬 入稟狀洋名、住址相同

我的頻道

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港英皇娛樂老闆楊受成長子楊其龍英文同名的男子，被指向澳門賭場借貸500萬元（港幣，下同，約64.2萬美元）後，未全數償還貸款連利息。賭場所屬公司6日入稟區域法院向男子追討逾89萬元（約11.4萬美元）欠款入稟狀列出被告楊其龍的住址，與楊受成之子購入的紅山花園洋房相同。

明報報導，原告永利渡假村股份有限公司；被告Yeung Gilbert，報稱住址為大潭白筆山道12號紅山花園及大坑半山宏豐臺1號偉景大廈等。

據報導，入稟狀稱，原告公司在澳門經營賭場及度假村，被告為賭場顧客。2023年10月26日，原告公司按照信貸協議，向被告貸款500萬港元；被告承諾14日內還款，年利率18%。貸款同年11月10日到期，被告已償還其中350萬元，連同被告持有的逾60.5萬元信用餘額，尚欠餘款連利息89萬4720元。原告催促下被告仍未清還欠款，原告遂入稟法庭追款。

翻查資料，楊受成長子楊其龍的英文名為Gilbert，據報楊其龍2014年以8430萬元購入紅山花園一幢洋房。

報導稱，楊其龍是香港著名夜店dragon-i及Tasmania Ballroom的創辦人兼投資者。早期曾參與餐飲、模特兒、公關及房地產等業務，並持有英皇地產部分股權。

報導指，過去曾以「花花公子」形象著稱，並曾與何超瓊有一段知名的戀情。2015 年與捷克籍女友Martina結縭後轉趨低調，現育有一子一女。雖然曾被父親評價不具生意頭腦，但楊其龍自認是以興趣導向的經營者，並嘗試將藝術與商業結合。他的弟弟楊政龍（Alex Yeung）目前在英皇集團內擔任副主席，負責更多核心業務開發。

貸款 澳門 香港

