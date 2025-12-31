港股IPO圓滿收官 集資額2858億全球第一 創4年最高

港交所30日迎來罕見的「六鑼齊鳴」盛況，6家公司同時在主板掛牌上市，6隻新股全部紅盤高收。(取材自港交所)

「六鑼齊鳴」！2025年港股IPO圓滿收官。30日日港交所幾乎出動了所有銅鑼，唯獨最大之銅鑼仍存於倉庫，最終以「六鑼齊鳴」盛況迎接今年IPO收官；6隻新股全部紅盤高收，畫上完美句號。今年香港 新股市場迎來119宗新股上市，按年大升67.6%；集資額高達2858億元（港元，下同，約367億美元），按年升逾2.2倍，為2021年以後最高，更是全球排名第一位。展望2026年，市場料全年或有160宗至200宗新股上市，集資額3000億至3500億元，穩守全球排名三甲。

文匯報報導，港交所30日迎來6隻新股掛牌上市，包括內地高端國貨護膚品牌林清軒（2657）、內地預製鋼結構建築服務提供商美聯股份（2671）、內地數據基礎設施及分析公司迅策（3317）、由人工智能 （AI）驅動的藥物發現及開發公司英矽智能（3696）、內地機器人企業臥安機器人（6600），以及內地數字孿生科技企業五一視界（6651），上述新股全部紅盤高收，為今年香港新股市場帶來一個美好的結局。

30日日掛牌新股以英矽智能表現最好，該股開報35元，較招股價24.05元升10.95元或45.53%，最高曾見35.7元，最終收報29.98元，升5.93元或24.66%，投資者一手（500股）不計手續費帳面獲利2965元。五一視界開報35元，較招股價30.5元升4.5元或14.75%，其後最高曾見39.8元，收報39.62元，升9.12元或29.9%，投資者一手（200股）帳面獲利1824元。

林清軒開報85元，較招股價77.77元升7.23元或9.3%，最高曾見91.65元，收報85元，升7.23元或9.3%，投資者一手（50股）帳面獲利361.5元。美聯股份開報8.21元，較招股價7.1元升1.11元或15.63%，最高曾見12元，收報7.64元，升0.54元或7.61%，投資者一手（300股）帳面獲利162元。

迅策開報48.02元，較招股價48元升0.02元或0.04%，其後曾高見48.84元，收報48.5元升0.5元或1.04%，投資者一手（100股）帳面獲利50元。臥安機器人開報73.8元，無起跌，其後最高曾見75元，收報73.85元，升0.05元或0.07%，投資者一手（100股）帳面獲利5元。

總結今年香港新股市場，全年共有119宗新股上市，按年升67.6%；集資額高達2858億元，按年大升逾2.2倍，是2021年以後最高，集資額全球排名第一位。展望後市，多間會計師行都預期2026年新股市場將延續暢旺。

其中，德勤預期，隨着美聯儲持續推動寬鬆貨幣 政策，加上內地支持更多內企前來香港上市，該行預期明年香港將有160宗新股上市，其中有7隻新股分別至少集資100億元；集資額至少達3000億元，有望再度排名全球首三位。畢馬威更樂觀，該行預測明年香港將有180至200隻新股，集資約3500億元。