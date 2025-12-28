追楓客聚港元朗大棠 內地客慕名探訪 港鐵專車疏導乘客

香港元朗大棠郊野公園的楓香林葉子，每逢入冬後漸漸紅起來，是本地最熱門的觀賞紅葉景點之一。（中新社資料照片）

聖誕節 4天長假28日結束，不少留港市民趁27日假期郊遊，欣賞香港 的自然風光。大熱郊遊地點之一的元朗大棠楓香林近日迎來賞楓旺季，吸引大批市民及內地旅客專程到訪，現場人流絡繹不絕，更有市民沿途拍攝紅葉美景。

文匯報報導，當中除本地市民外，有深圳旅客透過社交平台慕名而來，感受香港郊野的紅葉景致，亦有市民幾乎每年到訪，見證楓樹漸成規模，持續支持本地自然景點，又認為香港尚有不少未曾探訪之地，值得一探。另外，為疏導乘客，港鐵公司27日開設期間限定的賞楓專車。不過，有市民決定展開近3個小時行山之旅，到大棠觀賞紅葉，欣賞香港大自然的風光。

港鐵朗屏站巴士站，27日約有80人正排隊等候搭乘港鐵巴士上山賞楓，有港鐵職員在場協助。

下車後，大批市民與旅客沿路登山。來自深圳的旅客王小姐特地赴港登山賞楓，此次行程的契機，源於在內地社交平台小紅書上刷到的迷人楓葉畫面，恰逢周末且天氣良好，故決定赴港體驗，「有些楓葉特別紅，被風吹過就像小鈴鐺一樣搖曳，特別好看。」

不少香港市民攜家帶眷到場賞楓，居於元朗的黃先生一家更是此地資深遊客。他說，近年幾乎每年都會前來賞楓，見證景點內楓樹從數株逐漸增至現今的規模，沿途紅葉似火，景致亮眼。

來自屯門的黃先生與胞妹趁假期展開長達近3小時、全程逾10公里的行山之旅，順道到大棠觀賞紅葉。他表示，行山途中遇見的遊客及市民接近200人，較往年略多，猜測或與4天連假密切相關。

踏入冬季，又是香港觀賞紅葉的季節。圖為香港市民及遊客到元朗大棠賞楓。（中新社資料照片）

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，東壩等景點人氣高漲，郊野公園、遊客中心配套完備，大東山、大帽山等行山路線安全成熟，為生態旅遊發展奠定堅實基礎。香港旅遊發展局透過官網宣傳生態資源，不少遊客主動分享香港自然風光，為生態旅遊帶來流量，業界期望未來進一步推行「四徑旅遊」（麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑、鳳凰徑），整合特色行山徑資源，打造標誌性生態旅遊品牌。

香港旅遊業雇員總會理事長林志挺表示，生態旅遊近年來愈發受歡迎，成為本地旅遊市場核心增長點，本地生態旅遊團數量較疫情 前增長約40%至50%，西貢離島成為熱門目的地。