港樓市回穩 億元豪宅交易半年增倍、寫字樓買賣4年最旺

香港今年億元一手豪宅成交量截至12月23日暫錄97宗，涉及總金額逾220億元，寫字樓買賣創下4年來最旺；圖為尖沙咀維港景色。(中通社)

港股上揚帶動財富效應，疊加美國重啟降息 ，刺激億元級豪宅交易熱絡。根據一手成交紀錄冊，今年截至12月23日，億元大刁(大額成交)暫錄97宗，總金額逾220億元（港幣，下同，約28億美元）。下半年截至同日錄67宗逾億元成交，總額達159.6億元，較上半年30宗及60.9億元，分別激增逾1倍及1.6倍。寫字樓全年買賣宗數及金額也創4年新高。

大公報報導，據一手成交紀錄冊顯示，今年錄得最多億元大刁的超級豪宅新盤，為恒地夥新世界的西半山天御一及二期，該項目今年共售出20伙，套現逾29.65億元，其中19伙成交價「億億聲」。該盤同時錄得天價成交，市場盛傳，一名神秘富豪以買殼形式（公司轉讓），共斥資約11億元（扣除回贈及優惠後的折實價）買入第二期第1座共兩伙，其中1座46樓及47樓複式，實用面積8310方呎，4套房設計，按折實價逾8.8億元計，比亞洲樓王山頂MOUNT NICHOLSON第2期複式戶6.09億元高出44%。

至於今年最大刁，則為剛於前日新鮮出爐的深水灣道6號兩幢獨立屋，新近以22億元天價售出，平均呎價高達14.7萬元，料為區內近3年最大宗豪宅屋地成交。該超級豪宅由兩幢獨立屋組成，每幢獨立屋樓高三層，實用面積分別約為9600方呎和5300方呎，每幢獨立屋可提供4至5間套房、設寬敞戶外空間、私人泳池、園林，以及環繞式玻璃幕牆。項目已於2025年4月獲發占用許可證。

報導指出，樓市回穩，工商鋪亦有望走出谷底。據中原工商舖統計，今年暫時共錄得約3588宗工商舖買賣成交，較去年全年上升約20.9%，涉及總成交金額約643.32億元，則與去年相若。

該行寫字樓部董事陳雁樓表示，受惠銀行進入減息期及中資企業落戶，香港 寫字樓全年買賣宗數及金額均為4年新高，暫錄約747宗買賣成交，去年全年只537宗，升幅約39.1%；今年成交金額暫已達364.89億元，去年全年約263.56億元，升幅約38.4%。本季更錄得多宗大手成交個案，如阿里巴巴 與螞蟻集團斥資約72億元購入銅鑼灣港島壹號中心共13層寫字樓作為企業香港總部，華僑銀行（香港）以約11.6億元購入灣仔中國華融大廈全幢等。

受樓市氣氛轉好帶動，發展商賣樓亦如魚得水，長年勇奪賣樓王寶座的新地，今年售逾3630伙，再蟬聯賣樓王冠軍，與今年套現逾330億元的吸金王新世界分庭抗禮。