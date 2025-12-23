河套香港園區開園 港府盼成創科橋頭堡 力推港人富有強大

河套深港科技創新合作區香港園區22日舉行開園典禮，港深創新及科技園是河套深港科技創新合作區的香港園區。圖為香港特首李家超等主禮嘉賓為園區揭牌。（中新社）

河套深港科技創新合作區香港 園區22日舉行開園典禮。行政長官李家超在典禮上表示，園區第一批其餘五座大樓，將會在2027年開始陸續完工。他有信心將河套合作區打造成為香港創科發展的橋頭堡和試驗田，更將成為粵港澳大灣區 ，以至全球創新版圖上的創新政策示範地，是富有強大推動力的發展香港引擎。

大公報報導，「河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要」於去年11月公布，過去一年園區發展進入「快車道」，目前香港園區第一期發展的首三座大樓已落成，當中兩座濕實驗室大樓出租率約八成，已有逾60間企業或機構陸續入駐。

李家超指出，河套香港園區發展體現了三個關鍵進展，第一是生動體現創科動力，積極構建高端人才集聚高地。自從園區三座大樓今年3月平頂到22日的9個月以來，兩座濕實驗室大樓已有超過60間來自海外、內地及香港的企業和機構簽署租約，已租出約八成的樓面面積。園區設有生物樣本庫、數據中心等讓租戶使用的共用設施，同時，園區的人才公寓亦已迎來首批住客。

其次，全力實踐科研擴容，加快發展國際創新科技樞紐。園區第一批其餘的五座大樓將於2027年開始陸續完工。同時，香港園區的第二期規劃已經完成，將以凝聚高效市場和有為政府的公私營合作模式加快建設發展。香港園區兩期發展提供的總樓面面積將達200萬平方米，規模比原本的規劃大增七成。

第三，創新實現合作維度，高效促進跨境創科要素流動。隨著香港園區建設陸續落成，未來將有越來越多企業進駐，園區將提供政策和基礎配套，便利科研人員往返兩地。

報導指出，連接港深兩個園區的西面跨河連接橋項目同日正式啟動。

國務院 港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方表示，希望未來香港特區主動對接國家「十五五」規畫，充分發揮「一國兩制」制度優勢，用好前海、南沙及河套重大合作平台，強化與大灣區內地城市的產業鏈、供應鏈的協同，推動科技創新走廊建設，共同打造具有全球影響力的國際科技創新中心。