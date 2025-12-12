我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

記者廖士鋒／即時報導
黎智英「勾結外國勢力」案，香港的法院即將在15日裁決。圖為2020年12月12日，黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）
壹傳媒創辦人黎智英與「蘋果日報」三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，審訊歷時多日，根據香港司法機構網頁、案件將於15日上午作出裁決，預料將須時60分鐘。

綜合港媒消息，相關案件由香港「國安法」指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。本案為首宗「勾結罪」審訊。案件於2023年12月開審，控辯雙方今年8月完成結案陳辭。

現年78歲的黎智英被控一項串謀刊印及發布煽動刊物罪以及兩項串謀勾結外國勢力危害國家安全罪。「蘋果日報」3間相關公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司則被控一項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪。案件編號為：HCCC51/2022。

控方指出，黎智英為「壹傳媒」最高領導人及最終決策者，2020年5月成立「蘋果日報」英文版之目的是呼籲國際社會支持香港，以懲罰及制裁中國與香港。黎下令專門挑選有關「抗爭、逆權、制裁、反中國及香港政府」的文章翻譯成英文，集中報導如逆權和制裁等中國負面新聞，清晰表明寫手政治立場需「偏黃」。

黎曾命令前副社長陳沛敏擬備制裁名單，亦在其專欄「成敗樂一笑」及直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」不斷提及制裁行動，游說外國針對陸、港官員實施懲罰措施。同時，黎智英與美國高官及外國政客關係密切，黎在2019年曾與時任美國副總統彭斯、國務卿龐培歐及眾議院議長裴洛西會面，敦促美國政府對中港實施制裁。

黎又承認曾在2013年至2017年支付共176萬元予美國前國防部副部長伍夫維茲，控方指黎是聘用伍夫維茲來影響美國對北京政策。他並承認自費出資1490萬港幣贊助並安排伍夫維茲及基恩四度到訪台灣，與時任中華民國總統蔡英文會面，以讓蔡英文了解美國川普政府對台態度。黎亦透過台灣「蘋果日報」向蔡英文的「左右手」江春男支付逾100萬港幣，更表示自己是「受益於台灣的人」。

此外，黎同意為李宇軒及其「攬炒團隊」（SWHK）的「G20全球登報計畫」墊支約500萬港元，並提議資助一萬英鎊培養「攬炒巴」劉祖廸成為政治明星，建議「認識多啲枱底人」，以爭取國際認同，團結議會、海外組織、街頭力量、「國際線」及商人等不同板塊以達到「支爆」，即中國經濟及政治崩塌。

而對於近期美國「國會及行政當局中國委員會」報告，港府昨晚發聲明，表示強烈不滿和反對，稱報告中特別提及到黎智英所涉的危害國家安全犯罪案件，批評是肆意就有關案件的辦理抹黑香港的執法、檢控和司法機關，「其目的昭然若揭，就是企圖利用政治力量干預香港特區司法程序」。港府重申，所有面對刑事指控的人都享有接受公平審訊的權利，同時批評上述報告就黎智英的羈管安排說法毫無根據，重申黎羈押期間所獲得的醫療服務完備。

不過法新社日前訪問黎智英的女兒黎采，她表示具有糖尿病史的父親，在還押期間，遭到單獨囚禁。囚禁室並沒有空調，夏天溫度高達攝氏44度。黎采並提及數個月前探監父親時，「父親身形已明顯消瘦，也明顯虛弱不少。父親的指甲變成紫灰色和綠色，並逐漸脫落，牙齒也開始腐爛」。

香港 黎智英 蔡英文

