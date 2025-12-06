我的頻道

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

港火影籠罩 全民悲慟無心關注 12.7立會選舉投票率難樂觀

香港新聞組／香港6日電
香港大埔區宏福苑火災現場附近，3日可見懸掛著宣傳香港立法會選舉的橫幅。美聯社
香港大埔區宏福苑火災現場附近，3日可見懸掛著宣傳香港立法會選舉的橫幅。美聯社

香港立法會選舉將如期於7日舉行，有分析指出，大埔宏福苑的大火慘劇令這次選舉蒙上陰影，不能對投票率有太高期望。

宏福苑大火於上月26日下午發生，至今造成159人死亡，31人仍然失聯，全城悲慟。

中央社報導，在大火發生前，提高本屆立法會投票率顯然是港府的重點，而此舉目的相信也是要強化議會的代表性。

為了提高投票率，選舉管理委員上月公布，在投票日當天，港府會在不同區域設立3種專屬投票站，供特定人投票，他們是公務員、醫護人員和少數族裔。當局會在部分安養院及殘疾院舍設立投票站，以方便年長者、殘疾人士及照顧他們的員工投票。選委會同時公布，本屆投票時間由早上7時30分至晚上11時30分，較上屆多了2個小時。

在宏福苑大火慘劇發生後，港府暫停了選舉競選活動，近日才重新恢復，但在慘劇陰霾的籠罩下，民眾對選舉的關注程度似乎並不大。

明報5日刊文表示，選舉距今只有兩天，但在大埔宏福苑火災的陰霾下，社會氣氛低沉，擁有最多資源的港府也表現低調，不敢催票。

據指出，不同黨派政界人士對7日的投票率都不表樂觀，甚至質疑能否維持上屆2021年地方直選的30.2%投票率；有尋求連任的立法會議員說，大火造成的傷痛未癒，7日的投票已變成「走程序」，不能對投票率有太高期望。

政務司司長陳國基日前公布，因應大埔火災情況，港府將不會按照原定計畫於6日舉辦選舉繽紛日，包括嘉年華、同樂日、綜合晚會等將會取消，只保留資訊性活動，比如巡迴展覽。

香港將於7日舉行第8屆立法會選舉，有分析指出，大埔宏福苑的大火慘劇令這次選舉不能...
香港將於7日舉行第8屆立法會選舉，有分析指出，大埔宏福苑的大火慘劇令這次選舉不能對投票率有太高期望。（中通社）

明報的文章引述資深公務員說，現在各部門都忙於救災工作，原定的選舉宣傳包括公務員到地方派發宣傳單張，都無餘力進行。

文章引述立法會議員說，火災造成的傷痛未癒，港府已不敢高調宣傳選舉，擔心激起民憤；也有官員說，港府的選舉宣傳工作趨於低調，各部門在呼籲公務員投票上，力度也大不如前。

文章表示，儘管候選人已恢復選舉活動，但政界人士認為，火災過後，社會已失去選舉氣氛，投票率不容樂觀，估計會低於上屆的3成。

今年的登記選民人數減少了33萬。先前有人預測，在缺乏泛民主派參與的多元競爭之下，本屆選舉將如同上屆一樣，投票率不會太高，在30%至40%之間。

