香港大火增至146死 初勘6大廈結構無虞 仍有逾40人失聯

大批香港民眾11月30日自發前往大埔宏福苑火災現場，排隊獻花，悼念火災罹難者。 （中新社）

香港宏福苑 大火後，港府 房屋署11月30日聯同警務處舉行記者會，警方公布遇難者增至146人，早前公布失聯者中，有100宗列為無法追查。房屋署說，經獨立審查組初步勘察宏福苑逾1500個單位，已確認其中6棟大樓的樓宇結構無即時危險。首先起火的宏昌閣及宏新閣仍有待房署專業人員完成勘察及鞏固工程，才可徹底搜索及蒐證。

本報系聯合報報導，港警指截至11月30日下午4時，宏福苑火災死亡人數已增至146人，另有79人傷。災難遇害者辨認組（DVIU）人員已搜完災場4幢大廈，發現多18具遺體。

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢說，目前有100個案界定為無法追查，原因包括有些報案人聯絡不上，而最初提供的資料非常零碎；其次，報案人澄清了想找的親友不住在宏福苑；第三，報案人沒有失去聯絡親友的確實地址，雙方多年沒聯絡；這些報案人無法提供更多資料給警方跟進。

警方稱，不排除遇難者數字會再上升，現階段仍有40多人報稱失聯，警方會盡力找出來。

房屋署說，經獨立審查組初步勘查逾1500個單位，確認宏福苑8座大廈中的6座的樓宇結構並無即時危險，會展開第二階段勘察。

港府財政司副司長黃偉綸說，宏福苑居民中有大約1500人正入住當局安排的酒店或過渡性房屋，視乎居住需要，港府應可持續提供，不收費用。

另據港媒報導，香港政壇傳出立法會選舉可望如期舉行，且已有候選人收到提示，指3或4日可恢復選舉。香港立法會議員選舉將於7日投票。香港行政會議成員湯家驊日前表示，確保下屆議員順利產生、立即優化樓房維修政策，防止悲劇重演，也是對逝者的尊重。

另據明報報導，逾百死傷中，包括離鄉別井的外傭。印尼駐港總領事館公布截至11月30日午5時有9名印傭罹難，菲律賓駐港總領事館也確認有1名早前報稱失聯的菲傭罹難，累計至少10名外傭在大火不幸身故，另有7名外傭情況有待確認、42人仍失聯。