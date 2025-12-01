我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

香港大火增至146死 初勘6大廈結構無虞 仍有逾40人失聯

香港新聞組／香港1日電
大批香港民眾11月30日自發前往大埔宏福苑火災現場，排隊獻花，悼念火災罹難者。 （中新社）
大批香港民眾11月30日自發前往大埔宏福苑火災現場，排隊獻花，悼念火災罹難者。 （中新社）

香港宏福苑大火後，港府房屋署11月30日聯同警務處舉行記者會，警方公布遇難者增至146人，早前公布失聯者中，有100宗列為無法追查。房屋署說，經獨立審查組初步勘察宏福苑逾1500個單位，已確認其中6棟大樓的樓宇結構無即時危險。首先起火的宏昌閣及宏新閣仍有待房署專業人員完成勘察及鞏固工程，才可徹底搜索及蒐證。

大批香港民眾11月30日自發前往大埔宏福苑火災現場，在警戒線外排隊獻花，悼念火災...
大批香港民眾11月30日自發前往大埔宏福苑火災現場，在警戒線外排隊獻花，悼念火災罹難者。（路透）

本報系聯合報報導，港警指截至11月30日下午4時，宏福苑火災死亡人數已增至146人，另有79人傷。災難遇害者辨認組（DVIU）人員已搜完災場4幢大廈，發現多18具遺體。

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢說，目前有100個案界定為無法追查，原因包括有些報案人聯絡不上，而最初提供的資料非常零碎；其次，報案人澄清了想找的親友不住在宏福苑；第三，報案人沒有失去聯絡親友的確實地址，雙方多年沒聯絡；這些報案人無法提供更多資料給警方跟進。

警方稱，不排除遇難者數字會再上升，現階段仍有40多人報稱失聯，警方會盡力找出來。

房屋署說，經獨立審查組初步勘查逾1500個單位，確認宏福苑8座大廈中的6座的樓宇結構並無即時危險，會展開第二階段勘察。

大批香港民眾11月30日自發前往大埔宏福苑火災現場，在警戒線外排隊獻花，悼念火災...
大批香港民眾11月30日自發前往大埔宏福苑火災現場，在警戒線外排隊獻花，悼念火災罹難者。（路透）

港府財政司副司長黃偉綸說，宏福苑居民中有大約1500人正入住當局安排的酒店或過渡性房屋，視乎居住需要，港府應可持續提供，不收費用。

另據港媒報導，香港政壇傳出立法會選舉可望如期舉行，且已有候選人收到提示，指3或4日可恢復選舉。香港立法會議員選舉將於7日投票。香港行政會議成員湯家驊日前表示，確保下屆議員順利產生、立即優化樓房維修政策，防止悲劇重演，也是對逝者的尊重。

另據明報報導，逾百死傷中，包括離鄉別井的外傭。印尼駐港總領事館公布截至11月30日午5時有9名印傭罹難，菲律賓駐港總領事館也確認有1名早前報稱失聯的菲傭罹難，累計至少10名外傭在大火不幸身故，另有7名外傭情況有待確認、42人仍失聯。

宏福苑 香港 港府

上一則

福建75億大壩疑偷工減料 視頻曝監理人員接受異性陪侍

下一則

28歲女律師遊長春 男拋磚砸死她 萬達廣場遭索賠200萬

延伸閱讀

大火後加強維穩 傳港警以「借火煽動」之名再捕2人

大火後加強維穩 傳港警以「借火煽動」之名再捕2人
香港宏福苑惡火奪命 過去一年頻繁發現消防隱患

香港宏福苑惡火奪命 過去一年頻繁發現消防隱患
香港大火 中國製防護網查不到檢測報告引質疑

香港大火 中國製防護網查不到檢測報告引質疑
香港大火遇難者增至146人 大批港人悼念排長龍

香港大火遇難者增至146人 大批港人悼念排長龍

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企