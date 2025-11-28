香港宏福苑大火受困2小時 住戶「以為會死留遺言」驚魂紀實

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
香港新界大埔宏福苑社區26日發生嚴重大火，已造成至少128人罹難。(歐新社)
香港新界大埔宏福苑社區26日發生嚴重大火，已造成至少128人罹難。(歐新社)

香港新界大埔宏福苑社區26日發生77年來最嚴重的5級「災難性」大火，已造成至少128人罹難，其中包含一名殉職消防員。40歲住戶李威廉（William Li）自出生起就住在宏福苑，對建築結構十分熟悉，但要在濃煙與烈焰中逃生並不容易。他與兩名鄰居被困超過兩小時後才獲救。

李威廉與妻子育有兩個孩子。火勢當天下午開始蔓延時，他卻完全不知情，公寓內沒有任何火警警報，也沒有煙的跡象，直到正在上班的妻子聽說火災，打電話告訴他：「你需要走了。」他將驚魂歷程寫在臉書，引起上千名香港市民共鳴。住院兩天出院後，他接受紐約時報電話專訪，講述自己的經歷。

火警警報沒響

根據李威廉自述，他當天因為身體不適而請假待在家中。下午3時2分，他接到妻子來電。她的語氣並不慌張，只說：「著火了，你要走了。」

他說，當時並不覺得火勢嚴重，既沒聽到火警鐘，也聞不到煙味，花了幾分鐘換衣服準備離開，但一打開門，濃煙便立刻湧入。他的第一反應是馬上關上門，並回電告訴妻子自己出不去。妻子當時開始失控地哭泣，想到最壞的情況：他可能會死。

李威廉用毛巾塞在門縫底下阻擋濃煙，在屋裡走動尋找物品時，聽到走廊傳來聲音，便用濕布捂著口鼻衝出去。但不到一分鐘，他的喉嚨就被煙嗆得劇痛，眼睛也不停流淚。

我們會找到出路

李威廉說，走廊一片漆黑，打開手機手電筒卻毫無作用。他沿著聲音方向走去，發現是一對六十多歲的夫妻，便帶著他們沿牆壁摸索回到自己公寓，關上門後問他們：「你們怎麼會在那裡？走廊上還有人嗎？」

這對老夫婦解釋說，他們家窗戶突然起火，只能跑到走廊，途中聽到一名外傭呼喊她照顧的老婦人，但聲音很快消失。

李威廉在宏福苑住了40年，清楚每層樓有兩組樓梯，一組通往大堂、一組通往後樓梯。鄰居告訴他後門平常上鎖，而樓下的妻子說大堂已被火吞沒。他朋友建議趕快報警，他於是撥打999，接線後被轉給消防員。他提供樓層與單位，對方回應：「好，我們會安排人來救你們。」

一名消防員提醒要接近地面保存體力，他們往窗外看見消防水柱指向樓上，便揮手示意，但消防員看不見他們。起初，李威廉與鄰居還算冷靜，他甚至透過電話安撫那對夫妻的女兒，告訴她：「我們會找到出路的，我們不會死。」

道別時刻

然而，李威廉開始聞到煙味和燒焦的氣味。之前在臥室休息的那對鄰居夫妻走了出來，告知窗邊的保麗龍已經著火。那一刻，他真的以為自己可能會死。他想到一家四口同睡一間房，有三張床與許多毛毯，只要窗戶破裂，火勢就會瞬間蔓延。

於是，他開始用WhatsApp打電話和發訊息給朋友道別，並請他們日後幫忙照顧家人。

李威廉與鄰居夫婦開始揮動手機燈光，終於引起消防員注意。他指著著火的窗戶，消防員立刻將水柱對準窗戶，撲滅火勢。但因為棚架阻擋，加上高處落下的碎片，使雲梯難以架設。直到下午5時多，才抵達他們窗前。

鄰居的太太叫李威廉先走，但他說：「不，妳先走。我比較年輕。」

她先被救下，隨後是她的丈夫。之後有幾分鐘，李威廉獨自留在公寓內，氣氛十分凝重。他四處張望，想帶走一些東西，很想把所有東西都帶走，但什麼也帶不了。窗戶非常窄，只能容納一個人側身滑出。

化為灰燼

李威廉最後拿起妻子的手表和一些現金塞進包裡，衝到室外爬上雲梯。消防員提醒他蹲低、低頭，以免被掉落的碎片擊中。

他說，站上雲梯的那一刻，感覺時間變慢了。他為離開家感到難過，全身被水淋濕、發冷，彷彿整個天空都在掉下來。他擁有的一切都化為灰燼，百感交集。到達地面後，消防員把他們帶到一旁，給了他們一些寶礦力。由於所有道路都被封，救護車無法抵達現場，消防員告訴他們可以自己走出去。他與鄰居夫妻互換電話號碼後各自分開。

李威廉去買了一些新衣服，隨後與家人團聚。孩子們哭得很厲害，他們所有的玩具都沒了。

宏福苑 香港

