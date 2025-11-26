香港大樓惡火44死 住戶：鄰居多是行動不便長者

我的頻道

香港發生30年來最嚴重火災，住戶表示，許多鄰居是行動不便的長者。(路透)
香港發生30年來最嚴重火災，住戶表示，許多鄰居是行動不便的長者。(路透)

香港30年來最嚴重火災喪生人數今天攀至44人，警方已逮捕3名嫌疑人。當局表示，事發大樓外覆有易燃的竹棚（鷹架），加劇火勢蔓延。有住戶表示，許多鄰居是行動不便的長者。

綜合法新社和路透社報導，這場火災昨天下午爆發，事發的屋苑為大埔宏福苑，有8幢樓約2000個住宅單位。

消防員連夜搶救，但因大樓內部溫度仍高、濃煙瀰漫，救援人員難以抵達高樓層，而大樓內據信仍有許多人受困。

火災中有1名消防員殉職。警方在破曉前舉行的記者會表示，另有45人受傷送醫，傷勢危急。

警方表示，已依涉嫌誤殺逮捕3名男子，但尚未公布具體涉案行為。

法新社記者在火警現場聽到疑似竹材燃燒發出的爆裂聲響，並目擊濃煙自大樓竄出，火舌與灰燼直衝天際。

65歲袁姓住戶表示，他在這裡住超過40年，許多鄰居都是行動不便的長者。

這位袁姓住戶說：「窗戶因維修而關閉，（有些人）根本不知道發生火警，是接到鄰居打電話通知才知道要撤離。」

一名駐守臨時庇護中心的警員告訴法新社，目前仍無法掌握確切的失蹤人數，因為深夜仍陸續有居民前來通報親屬下落不明。

