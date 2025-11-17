香港黑幫洗錢1.5億美元 主腦家藏現金逾200萬美元 警逮15人

香港示意圖。(圖：shutterstock)

近年大量內地在港留學生墜入電話等騙案，香港 警方油尖警區經深入調查後，13日搗破一個活躍在該區，長期從事黃賭毒、非法放債、勒索、詐騙 等非法活動的黑幫團夥，拘捕15名本地男女，包括6名主腦及骨幹，10年來涉及清洗11.6億元（港幣，下同，約1.5億美元）犯罪得益，檢獲大批現金及財物總值2470萬，凍結9個銀行戶口共160萬存款。

大公報報導，6名涉及洗黑錢罪名的被捕者中，5人已被暫控有關的罪名，案件17日於九龍城裁判法院提堂，1人仍被警方扣留調查，行動仍然繼續。據悉，集團有「新義安」背景。

警方16日指出，該犯罪集團，從非法活動中牟取大量犯罪得益，並透過精密的計畫清洗黑錢。頭目為逃避追查犯罪得益，通過委託家人、女朋友及親信保管及清洗黑錢。此外，他們成立一間財務公司，將黑錢漂白。該犯罪頭目在租用的馬鞍山一處僻靜的私人住宅內，特別安置一個大保險 箱，專門用於收藏非法活動賺取的黑錢。

至13日，警方展開代號「戰盾」的拘捕行動，持法庭搜令對九龍、新界多個地點及該財務公司，展開突擊搜查，搗破2個由該黑社會團夥操縱的非法賭檔。探員以涉嫌「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」等罪名，拘捕10男5女，年齡介乎27至62歲，包括該名35歲的集團主腦、其妻子、女友及3名團夥骨幹，其餘9人則涉嫌經營賭博場所、賭博被捕。據悉，被捕集團主腦為三合會分子。

警方在該名主腦收藏黑錢的私人住宅單位內，檢獲約1600萬現金（約205.8萬美元），5隻總值約700萬名表。整個行動檢獲的證物價值超過2470萬，包括現金，名貴手表、首飾、手袋、外幣及大量銀行文件等，凍結其中3名被捕人銀行戶口160萬元。6名涉及洗黑錢罪名的被捕者中，有5人已被暫控有關的罪名，案件17日於九龍城裁判法院提堂，1人仍被警方扣留調查，仍有涉案在逃人士，行動仍然繼續。

警方相信行動已成功瓦解所針對的黑幫犯罪團夥並截斷其犯罪資金鏈，重創了他們的收入來源。警方重申，洗黑錢是嚴重罪行，根據香港法例可被判罰款500萬元及監禁14年，警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑。