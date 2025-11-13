全運會 港7欖男隊50:0勝天津晉4強 馬術盛裝舞步何苑欣第7

我的頻道

香港新聞組／香港13日電
全運會七人制橄欖球賽事在香港啟德體育園主場館開賽，在首日進行的男子小組循環賽中，香港隊以24:12戰勝山東隊，首戰告捷；圖為香港隊選手薩耶斯（Harry Sayers，白衣5號）突破時遭遇山東隊選手的攔截。(中新社)
第15屆全運會香港賽區七人欖球賽12日在香港啟德主場館開打，香港男、女子隊分途出擊，均在小組賽首仗對陣山東隊。

大公報報導，香港男子隊A組首戰以24：12先拔頭籌，次仗再以50：0大勝天津，小組兩連勝之下提前鎖定晉級4強；香港女子隊首場先以12：31不敵山東，繼而在次仗以12：19僅負四川隊，兩連敗後的女子隊13日目標小組賽最後一場擊敗上海隊，力爭以小組次名出線。

香港7人欖球隊時隔12年再戰全運會，加上主場出戰，令人相當期待，港隊出賽前現場已有不少歡呼聲，為主場館內運動員打氣。

港男子隊與山東、天津和蒙古同處A組，他們首戰對陣2013年金牌得主山東隊，港隊開賽僅35秒便由拜恩菲立斯達陣得手領先5：0，之後拜恩塞巴於5分鐘亦達陣成功，加上拜恩菲立斯的罰球命中，最後再由房傑鋒達陣以24：12鎖定勝局。

另外，國際奧委會終身名譽主席巴赫訪港，12日與全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強、港協暨奧委會會長霍震霆等人現身啟德主場館觀看七欖賽事，他鼓勵三地嘗試合力申辦2036年奧運會，稱未來若能舉辦更多國際性體育賽事，粵港澳大灣區就更有可能成為奧運會的重要申辦地點。

另據文匯報報導，12日馬術盛裝舞步個人賽決賽，新疆隊劉濤以72.425分擊敗上海小將徐墨菲，強勢摘金，這是他的第一面金牌，也是新疆隊在本屆全運會的首金。港將何苑欣則以66.935分取得第七名。

香港隊選手何苑欣和馬匹「Lord Sandro K」12日在全運會個人賽決賽排名...
香港隊選手何苑欣和馬匹「Lord Sandro K」12日在全運會個人賽決賽排名第七。(新華社)

港隊何苑欣與馬匹Lord Sandro K首次合作參加全運會，她坦言雙方仍處於磨合階段：「我們拍檔的時間不長，之前也從未一起參加過自由式比賽，這次也是首次攜手征戰全運會該項目，確實是不小的挑戰。」她表示，賽場上出現了一些小失誤，但這正是當前人與馬默契程度的真實體現。

