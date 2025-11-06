腦癱嬰投訴案拖15年 香港申訴署要查 醫委會態度轉變

一名在港出生的「雙非兒童」疑因醫療疏忽導致感染乙型鏈球菌併發腦膜炎，致腦癱及四肢殘障。其父母向香港 醫務委員會投訴被拖延15年，並一度被永久擱置聆訊。事件引起特區政府及社會關注，醫委會態度轉變決定本月22日覆核案件，申訴專員公署也將介入調查。

文匯報報導，黎志堅及妻子彭紅英多年前來港產子，兒子出生時感染乙型鏈球菌引發腦膜炎，後罹患腦癱及四肢殘障，他們質疑醫生疏忽，翌年向醫委會投訴。

被投訴的醫生薛守智以需時整理證據為由申請押後，原訂排期在2016年舉行研訊，但後來醫委會秘書處在未有解釋原因下，將案件拖延足15年。上月底重啟研訊時，鄧惠瓊以繼續研訊對被告醫生構成「壓迫性和濫用性」，決定永久擱置研訊，事件引起社會譁然。

報導指出，衛生署轄下醫委會秘書處處理申訴耗時長。過去5年申訴個案完成處理共8,716宗，不足14%於一年內完成，逾58%需2至4年，有162宗超過4年完成，有7宗需7至8年，3宗超過10年

政府高度關注醫委會處理機制，申訴專員陳積志指出，申訴個案顯示有關行政支援可能出現嚴重延誤甚或失效，他因此宣布決定展開這項全面調查，以詳細審研醫委會秘書處在支援委員會處理醫療事故投訴及註冊事宜的程序和機制，探討當中有否改善空間，並提出適切的改善建議。