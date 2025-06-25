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5哈佛國際生棄美讀香港科大 來自巴基斯坦、喬治亞…

香港新聞組／香港25日電
香港科技大學已向六位持有哈佛錄取通知書或正在哈佛攻讀的研究生發錄取通知，五人已接受錄取。（取材自香港科技大學）
香港科技大學已向六位持有哈佛錄取通知書或正在哈佛攻讀的研究生發錄取通知，五人已接受錄取。（取材自香港科技大學）

香港科技大學早前宣布無條件收取因受美國政策變動影響的哈佛大學的國際本科生及研究生等。科大至今已向六位持有哈佛錄取通知書或正在哈佛攻讀的研究生發出錄取通知，當中五人已接受錄取。科大24日公布，獲取錄的五人研究領域涵蓋科學、科技、人文學科及跨學科領域，分別來自巴基斯坦、喬治亞和中國內地。

大公、文匯報報導，在9月即將到臨的2025/2026學年，香港多所大學面向全球招生的反應持續升溫。由於美國留學政策混亂，單是港科大和香港大學就收到約500名受影響者查詢，多名哈佛大學學生獲發錄取通知書，其中5人已接受科大錄取。

隨著港府將香港資助大學非本地本科生收生額倍增至40%，加上各校加強宣傳其卓越的教研水平，「留學香港」的吸引力正愈見提高。

香港科技大學24日公布，接獲近2萬份非本地本科生申請，創歷史新高，該校國際生申請亦按年增4成，申請人來自超過85個國家及地區，包括德國、法國、哈薩克斯坦、蒙古、阿聯酋、菲律賓、越南、泰國和烏茲別克等。

理大表示，新學年將取錄約1200名非本地生，共接獲逾2.1萬人申請，創紀錄新高。為吸引更多優秀非本地學生就讀，該校正興建兩所學生宿舍額外提供約2900個宿位，預計於2028年第二季起逐步完成。

浸會大學表示，該校內地生申請數由2024/2025學年的1.1萬人增至新學年的1.26萬人，取錄數由逾400名增至近600名，至於內地以外其他國家和地區的非本地生申請，更按年大增逾五成；校方會擇優而錄並繼續加強招生以達至40%非本地生目標。

中大表示，將於2025/2026學年透過全國普通高校統一招生計畫（統招）錄取400名內地高考生，惟沒有實際申請人數，除統招外，該校收到逾1萬份非本地本科生申請。該校會逐步增加宿位及配套設施，包括至2027年本科生宿位增加約1100個。

港大新學年非本地生申請還未截止，校長張翔率先透露，因應美國簽證政策對當地國際留學生的影響，該校已收到約300人查詢，以及逾百份轉校申請，包括首當其衝受影響的哈佛學生，經嚴格篩選後港大已發出多份錄取通知，但未透露具體人數。

城市大學表示，該校非本地生數字一直平穩向上，去年錄取人數已增逾兩成，新學年申請人數亦顯著增加。

香港 哈佛大學 哈薩克斯坦

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