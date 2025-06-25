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蘋果日報停運4年 無國界記者發4頁特刊致敬拒絕沉默記者

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港「蘋果日報」4年前被迫熄燈，並在同年6月24日出版最後一份報紙。4年後的今天，無國界記者（RSF）與一群離散海外的前「蘋果日報」記者，推出4頁特刊「蘋果日報精神常存」，向全球仍堅持真相、抵抗審查的新聞工作者致敬。

自由亞洲電台報導，特刊收錄壹傳媒創辦人黎智英之子黎崇恩的撰文，他提到現年77歲的父親黎智英，至今已被單獨囚禁超過1600日，身體健康急轉直下。他說：「蘋果日報在報攤上為港人發聲、提供真相並藉此給予他們力量。我父親因追求公益良善而惹禍上身，為此付出最高昂的代價。黎智英為我們所有人珍惜的自由挺身而出。現在換我們支持他了」。

特刊並訪問前蘋果記者，其中現職為「光傳媒」總編的梁嘉麗指出，在香港獨立媒體被摧毀後，離散媒體的角色更加重要，便是填補新聞資訊的黑洞。

無國界記者執行長柏儒廷（Thibaut Bruttin）在新聞稿指出：「這份蘋果日報特刊並非訃告，而是向拒絕沉默的記者所做出的巨大犧牲致敬。盡管北京不斷試圖扼殺香港獨立新聞，但蘋果日報的傳承永存，勇敢的記者將秉持該報精神，繼續以準確真實的報道挑戰政府宣傳。」

「無國界記者」指出，香港在2025年世界新聞自由指數中排名第140；中國則位居倒數第3、第178名。自2020年「港區國安法」實施後，已有數十間媒體被迫停運，數百名新聞工作者離散至其他地方。中國政府利用國安法律起訴至少28名記者，其中10人至今仍被關押。

他們強調，國際社會應對在港及流亡記者提供支援，包括庇護計畫、緊急簽證發放與財務協助；同時亦需持續向中國當局施壓，「讓黎智英等10名遭到囚禁的記者重獲自由」。

無國界記者職員23日於巴黎等城市的中國大使館外集會，同時高舉這份特刊及發起聯署行動，呼籲英國首相與黎崇恩會面。

23日有前蘋果記者重返蘋果大樓外拍攝，可見荒煙蔓草、大閘外貼著「危險不得擅進」的告示、「蘋果日報」的招牌逐漸脫色。

香港 黎智英 大使館

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