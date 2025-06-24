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香港美妝通路莎莎曾為亞洲龍頭 1主因內地最後18店全關

香港新聞組／香港24日電
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香港知名美妝通路莎莎繼2018年退出台灣市場後，其在中國大陸最後的18家實體門店也將於6月30日前全數關閉。圖為2015年8月，莎莎與支付寶聯手打造的「未來商店」。（中新社資 料照片）
香港知名美妝通路莎莎繼2018年退出台灣市場後，其在中國大陸最後的18家實體門店也將於6月30日前全數關閉。圖為2015年8月，莎莎與支付寶聯手打造的「未來商店」。（中新社資 料照片）

南方都市報報導，香港知名美妝通路「莎莎國際」宣布，其在中國大陸最後的18家實體門店將於6月30日前全數關閉。截至2025年3月31日的年度財報顯示，莎莎國際全年營業額較前一年同期衰退9.7%至39.42億港元（港幣，下同，約5億美元），淨利潤大減64.8%至7697萬元。

按官網資料，莎莎國際成立於1978年，一度是亞洲具領導地位的美妝產品零售集團。集團於1997年在香港主板上市，業務遍及香港、澳門、中國大陸及東南亞，銷售逾600個產品品牌，涵蓋護膚品、香水、化妝品、護髮、身體護理產品、美肌健康食品及家用美容儀器等。

報導稱，莎莎國際2024/25財年核心市場港澳地區營業額年比下跌12.3%至29.92億元，占總營業額的75.9%。盡管港澳實體銷售跌幅由上半財年的19.4%收窄至下半財年的6.3%，同店銷售跌幅亦從24.3%收窄至7.7%，但香港民眾北上消費、美元走強導致訪港澳旅客消費趨於審慎，仍是拖累業績的主因。

對於退出中國大陸實體銷售門店的原因，莎莎國際表示，是因線上業務占當地營業額已達80%，同時愈來愈多中國大陸顧客傾向網上購物，加上集團目前的線下店鋪數目，已無法達到規模經濟的效益。

莎莎國際2005年就開始進軍中國大陸，門店數一度達到77家。但隨著本土美妝品牌崛起，莎莎國際的競爭優勢逐漸弱化，近幾年還數次因產品品質問題遭市場監管部門裁罰。

莎莎國際曾於1997年進入台灣市場，後因連虧六年，於2018年3月底關閉台灣21家門市、資遣260名員工，退出台灣市場。

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