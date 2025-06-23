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恩愛逾半世紀 港女星雪妮丈夫、著名武術指導唐佳88歲墜樓亡

香港新聞組／香港24日電
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香港著名武術指導、資深藝人雪妮（左）的丈夫唐佳（右），6月23日下午驚傳墜樓身亡。（取材自百度百科）
香港著名武術指導、資深藝人雪妮（左）的丈夫唐佳（右），6月23日下午驚傳墜樓身亡。（取材自百度百科）

香港街頭驚傳在23日下午，有一名八旬老翁被發現身首異處，倒臥佐敦柯士甸道及松山道交界，相信他從上址一天台墜下，事主墜樓時，有血跡濺中一部途經的車輛。警方經初步調查後，不排除事主因妻子重病要長期留院而不開心致輕生。據了解，男死者黃唐今年88歲，是息影女藝人雪妮的丈夫唐佳(藝名)。

文匯報報導，據悉，死者原與妻和兒子同住佐敦柯士旬道126號帝寶樓一單位，因近期妻子患胰臟癌要長居醫院接受治療，因而感到悶悶不樂。今日早上死者與兒子一直留在家中，直至下午約1時15時，死者兒子出門到附近買東西，約35分鐘後返回住宅，發現死者失蹤不在家。詎料已走到住所大廈天台墜到地面，期間因撞到路邊的交通禁區指示牌身首異處，當場死亡。

據知，死者曾向兒子表示不開心，想與妻一同死去。警方員亦在死者的住所內發現一份準備到律師樓簽署的遺囑。因而初步不排除死者因妻患重病，感到不開心而自殺，案件無可疑，交由尖沙咀警區雜項調查隊負責跟進。

資料顯示，雪妮丈夫黃唐，又名黃龍基，藝名唐佳，是廣東中山人，1937年在澳門出生，與本名熊雪妮的雪妮於1969結婚，並且育有兩名兒子。唐佳師承袁小田，為香港邵氏公司著名武術指導，其後從事導演及演員等工作。

1960至1970年代，唐佳與劉家良俱為著名導演張徹的御用武術指導，並且成為獨當一面的武指，其中導演楚原的古龍武俠電影的武打設計，大多數出自唐佳手筆，如在電影《天涯明月刀》中，傅紅雪那把可以360度旋轉的刀便是他的佳作。

1980年代，唐佳執導了3部電影及身兼武術指導，分別是《少林傳人》、《三闖少林》與《洪拳大師》，成為香港功夫片的經典。其後，唐佳加入無線電視擔任武術指導，1980年代末淡出香港影視圈，與妻子移民加拿大後再回流香港。

另據香港01報導，雪妮年輕時是粵語片首席武打女星，17歲出道時更有「甜妹妹」的稱號，代表作包括《女黑俠木蘭花》、《雪花神劍》、《黑玫瑰》等等，但她在事業巔峰期宣告息影，與武術指導唐佳結婚後專心相夫教子，直至1997年才簽約TVB，正式復出。

不過雪妮姐復出後多數飾演媽媽、嫲嫲之類的角色，而雪妮姐老公唐佳亦做「跟得老公」，陪老婆開工，又會帶湯水和準備好隨身物品，兩人是圈中的模範夫妻，恩愛逾半個世紀。2020年雪妮姐約滿離巢，並宣布息影，她在接受訪問時坦言年事已高，擔心記不住對白連累對手，她又指身體健康很緊要，怕自己賺的錢都不夠看醫生。如今傳出著名武術指導唐佳在住所墜樓亡，令外界不勝唏噓。

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