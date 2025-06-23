香港與內地跨境支付通首日南向匯款1.9萬筆 平均3100元人民幣

香港與內地之間的跨境支付通22日正式上線，對於兩地民眾小額民生用款帶來便利。（中通社）

便利香港 與內地居民即時匯款的跨境支付通昨日正式開通，截至昨日傍晚6時，北向及南向的交易共2萬5900筆。北向匯款的交易宗數約6900筆，平均每筆交易金額約為800元人民幣；南向匯款的交易宗數約1.9萬筆，平均每筆交易金額約為3100元人民幣（約432美元）。

香港文匯報報導，昨午實測五間銀行個人帳戶的北上及南下轉帳功能，北向匯款幾乎是暢通無阻，但南向匯款，如收款人未登記手機號碼，匯款就遇上阻滯。金管局亦提醒用戶需更新參與銀行機構的手機應用程式至最新版本，如以帳戶號碼轉帳，需輸入收款人在收款銀行紀錄上的英文名字核對。

跨境支付通通過內地網上支付跨行清算系統（IBPS）與香港轉數快（FPS）連接，首階段共六家香港銀行及六家內地銀行參與。全國首宗跨境支付通內地居民南向及港人北向匯款業務均落地深圳，首個北向匯款的港人葉先生，昨日透過中銀香港手機銀行，發送匯款至中國銀行深圳分行的帳戶。他表示操作簡單、即時到帳，沒有任何費用，既方便又實惠。

據報導，深圳居民房女士則是南下匯款的首位內地居民，她通過招商銀行手機程式給在香港留學的女兒匯出1萬元人民幣，僅輸入女兒帳號和姓名，就完成跨境匯款，「以前給在港讀書的女兒匯錢都要先將人民幣兌換成港幣，匯出後至少要等半天才能到帳，現在使用跨境支付通，不僅可直接使用人民幣匯款，還能實現資金實時到帳，操作十分便捷。」

企業方面，中銀香港亦成功完成首筆跨境北向發薪及南向收款交易。北向發薪的是在港中資船舶管理公司，向內地雇員帳戶發放人民幣薪金；南向收款方面，該行亦成功為一所香港大專院校客戶收取內地個人跨境繳交的費用。

報導稱，金管局發言人表示，跨境支付通服務首日運作大致暢順，截至晚上6時，北向匯款的交易宗數約6900筆，平均每筆交易金額約為800元人民幣。南向匯款的交易宗數約1萬9000筆，平均每筆交易金額約為3100元人民幣。換言之，北向和南向匯款總額為6442萬元人民幣（約897萬美元）。

另外，不少港人計畫在內地置業、安老，需要匯款到內地戶口，過往他們選擇找換店匯款時，若遇上找換店資金渠道有問題，隨時受牽連被懷疑洗黑錢，匯款及戶口遭到凍結。有曾受影響的巿民表示經歷此事後一直只帶現金北上，但隨著跨境支付通昨日開通，匯款方便得多，惟北向匯款每人每日上限僅1萬港元略嫌不足，他冀日後能夠放寬額度，增加便利性。