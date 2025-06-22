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「體育不再優先」 紅館將調整定位 未來多辦演唱會

香港新聞組╱香港22日電
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香港紅磡體育館擬改變定位，未來以舉辦演唱會為主。(取材自維基百科)
香港紅磡體育館擬改變定位，未來以舉辦演唱會為主。(取材自維基百科)

因應啟德體育園啟用，文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，未來會改變紅館定位，為演唱會主辦單位提供更多珍貴檔期。

香港電台報導，羅淑佩昨日在財富管理博覽上致辭，指過往表演場地一直供不應求。隨著啟德體育園的啟用，香港的體育及娛樂體驗已提升至前所未有的水平。文體旅局已完成相關檢視，決定更宏觀地重塑不同表演場地的定位。

她說，表演場地的預訂政策及機制必須要與時並進，以創新思維進行改革，以更好把握文化產業和基建發展帶來的機遇。

羅淑佩表示，紅館過去一直以體育活動優先，令不少演唱會主辦單位未能租用。未來會改變紅館的定位，目標是為（演唱會）主辦單位提供更多珍貴的紅館檔期；政府會為長期演出的項目和粵劇特別預留場地，確保有實力的表演團體有合理機會租用演出場地。康文署稍後會公布表演場地租用政策新措施的詳細情況。

據報導，康文署將改善場地資源分配，騰出更多檔期供不同藝術團體使用。加上往後幾年不論特區政府、西九文化區，以及私人發展項目都有新的演藝場地落成，將能更適切地配合文體旅產業融合發展的政策目標。

一直關注演唱會經濟的新民黨立法會議員何敬康，認為局長公布了天大既喜訊，他了解到局方和署方在這數月來開始跟眾多主辦方和歌手有彈性地商討紅館檔期。他相信未來一年，肯定有更多歌手有機會踏上紅館舞台。

演出業協會主席許冰心指出，演出業是「演出創意產業」，協會過去多年一直呼籲政府提供政策支持，將「盛事表演」與「體育活動」置於同等重要地位，為演出行業爭取更多租用場地的機會，最大化經濟效益。因此，協會歡迎政府積極回應業界的訴求，為演唱會主辦單位提供更多檔期，推動香港的「演唱會經濟」發展，支持香港經濟。

香港

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