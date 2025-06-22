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港航開通雪梨直航線 鞏固航空樞紐地位

香港新聞組╱香港22日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

為了促進香港澳洲交流、助力鞏固香港國際航空樞紐地位，香港航空開通香港與澳洲雪梨的直航服務，港航成為第二家營運此航線的本地航空公司，為商務、旅遊及中轉旅客提供更多元的出行選擇。同時該航線的開通，是基於香港與澳洲之間近20年來首次擴大的雙邊航權協議。

大公報報導，為慶祝航線邁向新里程，香港航空於香港國際機場及雪梨國際機場分別舉行了首航慶祝活動。香港航空總裁孫劍鋒在雪梨的歡迎儀式上表示：「作為本地全服務航空公司，開展雪梨航線標誌我們進一步轉型為國際航空公司。雪梨不僅是休閒和商務旅行的熱門地點，更是澳洲最重要的經濟樞紐之一。此次雙邊航權的擴大，讓我們可以為兩地旅客提供更多航班選擇，拉近兩個城市的連接。」

孫劍鋒指出，雖然對於成熟的澳洲市場而言，香港航空相對年輕，但這無阻港航為乘客提供優質服務的熱誠，港航選用空中巴士A330客機營運此航線，透過貼心的機上服務與精緻餐食，致力為長途飛行的旅客提供以客為本的飛行體驗。

另外，雪梨機場行政總裁Scott Charlton表示，歡迎香港航空成為雪梨機場的第52家航空公司夥伴，這條航線的開通，有賴於澳洲與香港19年來首次擴大雙邊航權。

新南威爾士州就業及旅遊部長Steve Kamper表示，香港是新南威爾士州的重點國際市場，入境旅客為新南威爾士州的旅客經濟作出了重大貢獻。州政府已明確表示，希望能發展旅客經濟，而最佳方式就是增加航空運力，並為該州開拓新的國際市場，目標增加850萬個航班座位。

中國駐雪梨總領事館總領事王愚表示，作為第二家營運香港至雪梨航線的香港本地航空公司，香港航空不僅為往來中澳兩地的旅客提供一個便捷新選擇，也為兩地的學生、遊客、商務人士以及各界交流增添助力。

香港 澳洲

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