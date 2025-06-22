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港國安法實施5年 夏寶龍：確保愛國者治港

香港特派員李春╱香港22日電
香港國安法公布實施五周年論壇21日在香港會議展覽中心大會堂舉行，香港維港標誌性建築顯示巨幅標語。(中通社)
香港國安法公布實施五周年論壇21日在香港會議展覽中心大會堂舉行，香港維港標誌性建築顯示巨幅標語。(中通社)

香港政府昨天舉辦「港區國安法」公布實施五周年論壇，港澳辦主任夏寶龍在論壇上提出香港要更加重視貿易打壓、金融風險和虛假信息傳播，及海外利益保護等非傳統安全；特首李家超則提出當前國際地緣政治複雜多變，又說要用好穩定局面，全面拚經濟、謀發展、惠民生。

「港區國安法」是在香港「反送中」運動後，由人大常委會2020年6月30日制訂，屬全國性法律，透過納入香港基本法附件形式在香港實施。

夏寶龍在論壇上表示「港區國安法」是「捍衛一國兩制、維護香港繁榮穩定的守護神」，是「香港由亂到治的分水嶺」。他講述國安法的好處後，提出香港要更加重視貿易打壓、金融風險和虛假信息傳播，和海外利益保護等非傳統安全，確保香港經濟金融不發生系統性風險；同時發揮香港內聯外通獨特優勢，倍加珍惜中央完全支持香港長期保持獨特地位。

香港特首李家超則強調，「港區國安法」實施5年，共有322人因違反國安法被捕，平均每年有66人被捕，占警方每年拘捕總人數約0.2%，是極少數。香港要繼續維護好國家安全，亦要用好穩定局面，全面拚經濟、謀發展、惠民生，實現以人民為重心的目的。

李家超說，香港國安法公布實施五年後的今年，香港排名全球最自由經濟體榜首，國際金融中心地位穩站世界第三，世界競爭力排名重返世界前三。他認為，安全創造穩定，穩定孵化發展，港府將進一步鞏固提升香港國際金融、貿易、航運中心地位，用好香港內聯外通的優勢，更好發揮超級聯繫人和超級增值人的角色。

夏寶龍講話中提到香港必須確保由愛國者掌握香港的管治權。香港立法會主席梁君彥稱「港區國安法」實施後隨之而來的選舉制度，使第七屆立法會落實「愛國者治港」，愛國愛港有能之士加入議會，令行政立法良性互動達致新高度。

中聯辦主任易人曾有香港政界分析，指代表中共治港政策由強硬轉向溫和，但新任中聯辦主任周霽在論壇上特別強調，沒有政治安全、經濟安全、社會安全等高水平安全，難有效推動高質量發展，強調香港要「安而不忘危、存而不忘亡、治而不忘亂」，繼續以總體國家安全觀為指引，堅持統籌發展和安全。

香港 港區國安法 反送中

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