夏寶龍晤香港工商界 長和續缺席 落區聚焦旅遊發展

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港澳辦主任夏寶龍在香港 第3天的考察，行程緊密，上午他先會見工商金融界代表，四大地產商，恒地、新世界發展、新鴻基地產均有代表現身，但仍未見長和代表出席。夏寶龍下午先後到訪海洋公園和畫為「生態旅遊片區」的前南丫島石礦場用地，連同19日到訪啟德和山頂，今次落區行程聚焦旅遊發展，有別於之前的探訪基層。

綜合明報、香港01報導，夏寶龍20日早在特首李家超、財政司長陳茂波、副財政司長黃偉綸、財庫局長許正宇、署理商經局長陳百里陪同下，到港府 總部出席與工商界的座談會。十多名商界代表參與，包括九倉主席吳天海、嘉華主席呂耀東、東亞銀行聯席行政總裁李民橋、中華總商會會長蔡冠深、廠商會會長盧金榮等。「港產獨角獸」、物流企業Lalamove創辦人周勝馥及思謀科技創辦人賈佳亞都有出席。

繼19日到訪啟德體育園及山頂之後，夏寶龍20日午到海洋公園參觀「港產」大熊貓「加加」、「得得」，以及中央贈予香港的第三對大熊貓「安安」、「可可」。離開海洋公園後，夏寶龍乘「水上的士」到南丫島索罟灣，考察屬「生態旅遊片區」之一的前南丫島石礦場用地，特首李家超與發展局局長甯漢豪陪同。

港府發新聞稿表示，夏寶龍乘船沿途聽取香港「重點旅遊開發項目」的介紹。發展局早前建議，在前南丫島石礦場發展遊艇停泊處、水上運動與康樂活動設施、酒店及低密度住宅等。

過去兩年夏寶龍訪港落區時，主要探訪基層和長者、接觸地區人士等，今次重心明顯轉向香港旅遊發展。夏寶龍今早將到灣仔會展出席「香港國安法公布實施5周年論壇」，預計是他訪港期間唯一公開活動，22日結束考察離港。